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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مرتضى منصور يكشف موقف وزارة الشباب والرياضة من الحجز على أرصدة الزمالك

صدى البلد

أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن مجلس الإدارة أرسل خطابا رسميا إلى وزارة  الشباب والرياضة من أجل التدخل لحل أزمة الحجز على أرصدة النادي.

وأضاف في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم :" لم يصلنا أي رد من وزارة الشباب والرياضة، والحجز على أرصدة النادي وضع  الزمالك  في مأزق ".

وتابع قائلًا:" الزمالك مقبل على البطولة العربية بدون تدعيمات والجميع يكتفي بالمشاهدة، والنادي يملك أكثر من ١٠٠ مليون جنية ولا يستطيع التصرف فيهم".


وأضاف :"لولا أزمة الحجز  الحجز لسدد النادي غرامة سبورتنج لشبونة في وقت قصير ، ونعمل الأن على تدبير الأموال بكل الطرق لكن الظلم الذي يقع على النادي بالحجز على أرصدته يضعنا في مأزق". 


وعقد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مؤتمرا صحفيا اليوم للحديث عن العديد من الأمور المهمة بالنادي

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