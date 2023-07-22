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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

مرتضى منصور: اتركوا الزمالك يعمل في ظروف طبيعية وسيحقق كل البطولات

صدى البلد

وجه المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الشكر للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وللجهاز الفني موضحا أنهم  تحملوا ظروف النادي في الفترة الأخيرة.

وقال رئيس نادي الزمالك في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم لاعبو الزمالك رجاله والمدير الفني مدرب قدير و تحمل ظروف النادي المالية في الفترة الأخيرة".

وأضاف مرتضى منصور :" اتركوا نادي الزمالك يعمل في ظروف طبيعية وسيحقق كل البطولات وينافس في ظروف طبيعية و ونستطيع حينها ضم أي لاعب مثلما فعلنا بضم عبدالله السعيد من قبل".

وأضاف مرتضى منصور رئيس النادي في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمقر النادي:" كنت أتعاقد مع  أفضل اللاعبين في ظل تواجد الأموال ، ولكن مع الحجز على الأرصدة أصبحت الأمور صعبة" .

وعقد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مؤتمرا صحفيا اليوم للحديث عن العديد من الأمور المهمة بالنادي

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