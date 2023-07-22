بعد مرور عام على إطلالته الأغرب.. ويجز يضع الحنة في حفله بالرياض

بعد مرور حوالي عام على إطلالة ويجز الغريبة والأكثر إثارة للجدل في إحدى حفلاته بالسعودية، عاد مجددا بإطلالة مختلفة ووضع الحنة على يديه في حفل جديد أقيم مساء الجمعة.

إطلالة ويجز قبل حفل موسم الجيمرز

وأحيا ويجز حفلا جماهيريا كبيرا، ضمن فعاليات موسم الجيمرز بالرياض، مرتديا بدلة صيفية باللون الأزرق، وظهر في الصور وهو يضع “حنه” على يديه.

ويستعد ويجز لإحياء عدد من الحفلات في جولة عالمية، هي الأولى من نوعها في مشواره، بعدما قال في تصريحات سابقة إن حاليا هو الوقت المناسب وسط تلقيه العديد من الطلبات في هذا الشأن.

قال مغني الراب ويجز، إنه سعيد بنجاح أغنياته وردود الفعل الإيجابية التي تصل إليه من الجمهور، وكشف عن تحضيره للعديد من المفاجآت خلال الفترة المقبلة.

إطلالة ويجز في الرياض منذ عام

وأكد ويجز أنه يركز حاليا على تقديم ألبوم غنائي، بعد عدد من السينجلات الناجحة قائلا:" متقلقوش هتزهقوا مني"، موضحا أن حماس الجمهور له في أحداث حفلات بدبي يشجعه على العودة لنشاطه.

وكشف ويجز عن استعداده لتقديم جولة غنائية عالمية قريبا، كما أنه متحمسا للعودة للمشاركة في مسلسل جديد قريبا بعد نجاحه في بيمبو لكن هذه الخطوة تحتاج إلى فكرة حماسية والالتزام لفترة طويلة.

مسلسل “بيمبو” بطولة أحمد مالك، وهدى المفتي، وويجز، وأيضا عدد كبير من ضيوف الشرف على رأسهم رزان مغربى والوجوه الجديدة، تأليف محمد أديب.

العمل من إخراج عمرو سلامة و عمر رشدي ، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى.