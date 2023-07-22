اليوم.. الإعلان عن تفاصيل المهرجان القومي للمسرح بالأوبرا| شاهد جدول العروض

يقام اليوم، المؤتمر الصحفي للدورة السادسة عشرة لمهرجان المسرح المصري في تمام الساعة السادسة مساء، بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية.

وأعلن مهرجان المسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض عن أعضاء لجنة تحكيم مسابقة العروض المسرحية في دورته السادسة عشرة، دورة الفنان الكبير عادل إمام والتي ستنطلق يوم 29 يوليو، وتستمر حتي 14 أغسطس .



تشكلت لجنة التحكيم من الفنان أشرف عبد الغفور (رئيسا)، وعضوية كل من : الفنان مجدي كامل، المخرج نادر صلاح الدين، الموسيقار طارق مهران، مهندس الديكور محمد الغرباوي، الدكتورة سحر حلمي هلالي، الناقد جرجس شكري ومقرر اللجنة الفنان محمود حسن .

ويقام حفلي الافتتاح وختام المهرجان القومي للمسرح في دار الأوبرا المصرية في تمام الثامنة مساءا، وفيما يلي جدول العروض المشاركة.

جدول عروض المهرجان

المهرجان القومي للمسرح المصري، يعد حدثا فنيا مهما لعرض ملامح المسرح المصري على مدار عام كامل، إذ تتاح المشاركة في المهرجان للعروض المنتجة من مسرح الدولة والقطاع الخاص والشركات، والمجتمع المدني وفرق الهواه والمسرح الجامعي والنقابات الفنية، ومختلف الجهات الإنتاجية وفق الضوابط التي يعتمدها المهرجان، ويهدف المهرجان إلى تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس، وكذلك تطوير العروض من أجل المشاركة في صناعة أعمال تليق بعراقة المسرح المصري.