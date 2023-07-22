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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إحسان الترك يوجه رسالة لـ محمد رمضان: بترجاك توفي بوعدك معايا| فيديو

الفنان إحسان الترك
الفنان إحسان الترك

وجه الفنان إحسان الترك رسالة إلى الفنان محمد رمضان من خلال حوار مصور مع موقع صدى البلد، وذلك بعد مشاركته معه في مسلسل جعفر العمدة في رمضان الماضي. 

 

وقال إحسان  الترك في تصريحاته الموجهة إلى الفنان محمد رمضان:" بترجاك توفي بوعدك معايا.. وقلت عم إحسان يبقى معايا في كل الأعمال الجاية ده وعد انت وعدتهولي وأنا بفكرك بيه". 

 

 

 

وأكد إحسان الترك على أن الفنان محمد رمضان والمخرج محمد سامي يحققون نجاحا سويا في أعمالهما، مشيرا إلى أنه قدم الكثير من الأعمال معهما. 

 

وأشار إحسان الترك إلى أنه يتمنى أن يقدم المزيد من الأعمال، لكنه لا يعرض عليه أي شيء منذ سنوات، وخلال الفترة الحالية لا يعمل. 

 

 

أكد الفنان إحسان الترك أن هناك مؤامرة لإبادة جيله والكثير فنانين جيله مبيشتغلش "ومش مكفي بيته"، وأنه واحد من ضمن الممثلين الـ قاعدين في البيت رغم أن في ممثلين اقوى وأكفأ منه ورغم ذلك قاعدين في البيت.

 

وتابع إحسان الترك خلال لقاء له في برنامج "نص الكلام"، تقديم الإعلامية راغدة شلهوب المذاع عبر فضائية النهار أنه يجلس في البيت منذ 5 مواسم رغم أنه فنان معروف وله أكثر من 280 عمل فني وهناك أساتذة أفضال لحقوا زمن الفن الجميل ومع ذلك قاعدين في البيت فهذه مؤامرة.

 

تواصل مع العديد من المخرجين 

 

ونوه إحسان الترك أن الواحد وصل به الحال لهذا التفكير بسبب ما يحدث معه خمس سنين بدون عمل معلقا: " هل مفيش دور لدكتور أو مستشار أو أب"، وأنه تواصل مع الكثير من المخرجين لكن دون فائدة وطلبوا منه التوجه لمكاتب "الكاستينج"، وحتى تواصل مع المكاتب مش هيكون هناك نتيجة.

 

إحسان الترك الفنان محمد رمضان الفنان إحسان الترك المخرج محمد سامي سلسل جعفر العمدة

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