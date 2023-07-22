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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أكبر كمبيوتر عملاق في العالم للتدريب على الذكاء الاصطناعي بقدرة 4 إكسافلوبس

صدى البلد

أعلنت Cerebras Systems، الرائدة في تسريع الذكاء الاصطناعي التوليدي، وG42، المجموعة القابضة للتكنولوجيا والتي مقرها في الإمارات العربية المتحدة، اليوم عن Condor Galaxy، وهي شبكة من تسعة أجهزة كمبيوتر عملاقة مترابطة، تقدم نهجًا جديدًا لحوسبة الذكاء الاصطناعي التي تعد بتقليل وقت تدريب نموذج الذكاء الاصطناعي بشكل كبير.أول حاسوب عملاق يعمل بالذكاء الاصطناعي على هذه الشبكة، Condor Galaxy 1 (المعروف والمشار إليه في ما يلي بِـCG-1)، بقدرة 4 إكسافلوبس و54 مليون نواة.تخطط Cerebras وG42 لنشر جهازي كمبيوتر عملاقين آخرين، CG-2 وCG-3، في الولايات المتحدة في أوائل عام 2024.مع قدرة مخطط لها تبلغ 36 إكسافلوبس إجمالاً، ستحدث شبكة الحوسبة الفائقة غير المسبوقة ثورة في تقدم الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم.

Cerebras Systems عبارة عن فريق من مهندسي الكمبيوتر الرائدين وعلماء الكمبيوتر وباحثي التعلم العميق والمهندسين من جميع الأنواع. لقد اجتمعنا معًا لبناء فئة جديدة من أنظمة الكمبيوتر، مصممة لغرض فريد هو تسريع العمل التوليدي للذكاء الاصطناعي. يجعل منتجنا الرائد، نظام CS-2 ، المدعوم بأكبر وأسرع معالج الذكاء الاصطناعي في العالم، تدريب النماذج الكبيرة أمرًا بسيطًا وسهلاً، من خلال تجنب تعقيد الحوسبة الموزعة. تتوفر حلول Cerebras في السحابة، من خلال Cerebras AI Model Studio أو في أماكن العمل. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة https://www.cerebras.net .


G42 هي شركة عالمية رائدة في إنشاء قدرات ذكاء اصطناعي ذات رؤية من أجل غد أفضل. وُلدت G42 في أبو ظبي وتعمل في جميع أنحاء العالم، وهي تناصر الذكاء الاصطناعي كقوة جبارة من أجل الخير. يعيد موظفوها باستمرار تصور ما يمكن أن تفعله التكنولوجيا، ويطبقون التفكير المتقدم والابتكار لتسريع التقدم ومعالجة مشاكل المجتمع الأكثر إلحاحًا. تقود G42 التغيير في المنطقة وخارجها، وتوحيد الجهود مع الدول والشركات والأفراد لإنشاء البنية التحتية لعالم الغد. تدرك G42 الاحتمالات الهائلة اليوم، من البيولوجيا الجزيئية إلى استكشاف الفضاء وكل شيء بينهما.
 

الذكاء الاصطناعي Condor Galaxy الحوسبة الفائقة كمبيوتر عملاق الإمارات العربية

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