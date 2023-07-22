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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عمل القاهرة: تدريب مجاني على ١٢ مهنة بالوحدة المتنقلة في الأسمرات ومركز الشرابية

صدى البلد

أعلنت  مديرية العمل بمحافظة القاهرة ، عن بدء الدورات التدريبية المجانية بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة بحى الأسمرات علي مهن: التفصيل والحياكة ، وكهرباء التوصيلات ، والسباكة الصحية ، للشباب من الجنسين وذلك بمناسبة بدء العام التدريبي 2023 / 2024 ، فى إطار مبادرة مهنتك مستقبلك والمبادرة الرئاسية حياة كريمة.  

  

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير فرص تدريب مهنى مناسبة لهم ، على المهن التى يتطلبها سوق العمل بالمحافظات ، خاصة في قرى حياة كريمة ، وتوفير فرص عمل لائقة للشباب الخريجين بعد انتهاء التدريب المهنى أو مساعدتهم في عمل مشروعات صغيرة او متوسطة .

وأوضح أحمد عزاز مدير المديرية  ، انه تم توجيه فريق عمل لحي الاسمرات للقيام بتوزيع  مطبوعات لتوعية الشباب بالدورات التدريبية الموجودة بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة (بحي الاسمرات) ، وتعريف المواطنين باهمية التدريب من اجل التشغيل ، كما تم تسجيل المواطنين الراغبين في التدريب للبدء في الدورات التدريبية ، وتم تسجيل اسماء الراغبين فى التدريب والوافدين للمديرية من خلال الإعلان الذى تم نشره علي وسائل التواصل الإجتماعى والصفحة الرسمية لوزارة العمل .

وأضاف مدير المديرية انه تم التواصل مع المواطنين المسجلين لدي المديرية للحصول علي الدورات التدريبية حتي يتم البدء في تشغيل جميع الأقسام بمركز التدريب المهنى بالشرابية التابع للمديرية والذى يضم اقسام : اللغات ، والحاسب الالي ، وميكانيكا السيارات ، واللحام ، والتفصيل والحياكة ، والطاقة الشمسية ، والتبريد والتكييف، والأجهزة المنزلية، المحمول وتسجيل الراغبين في الحصول على تلك الدورات المجانية لمن هم في سن 18 إلى 45 سنة ، ويحصل المتدربين في نهاية كل دورة تدريبية على شهادة معتمدة من المديرية تؤهلهم للعمل في القطاع الخاص والاستثمارى .

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