اليمن.. أول تعليق من رئيس مجلس القيادة الرئاسي على مقتل الأردني حميدي

مسؤول برنامج الغذاء العالمي..

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي علي ملاحقة العناصر الإجرامية المتورطة بتنفيذ الاعتداء المسلح الذي أسفر عن مقتل موظف أممي وإصابة آخرين في مدينة التربة أمس (الجمعة).

وشدد العليمي في اتصال هاتفي بمحافظ تعز نبيل شمسان التزام الدولة بضمان جميع الإجراءات لإنفاذ العدالة، وتأمين موظفي الوكالات الإغاثية في المحافظات المحررة، وتسهيل وصول تدخلاتهم الإنسانية الجليلة إلى جميع مستحقيها في أنحاء البلاد بحسب ماذكرت صحيفة عكاظ السعودية .

وتشير المعلومات الأولية لمقتل المسؤول الاممي إلى تحديد هوية منفذ الاعتداء الإجرامي، والإجراءات القانونية المتخذة لملاحقة الجناة وتقديمهم إلى محاكمة عادلة لينالوا عقابهم الرادع.

وكان مسلحون مجهولون اغتالوا ظهر الجمعة مدير مكتب برنامج الغذاء العالمي في التربة مؤيد حميدي الأردني الجنسية.

ووفقاً لشهود عيان فإن مسلحاً يستقل دراجة نارية أطلق النار على حميدي أثناء خروجه من المطعم بعد تناوله طعام الغداء في مدينة التربة ولاذ بالفرار.