مهرجان الغردقة لسينما الشباب يغلق باب التقديم لأفلام دورته الأولي

أعلنت إدارة مهرجان الغردقة لسينما الشباب عن إغلاق باب تقديم الأفلام المشاركة في دورته الأولي عبر موقع المهرجان وموقع فيلم فري واي .

وكشف الناقد محمد سيد عبد الرحيم المدير الفني لمهرجان الغردقة لسينما الشباب، عن استقبال 77 فيلما لمسابقة الأفلام الطويلة و182 فيلما لمسابقة الأفلام القصيرة و88 فيلما لمسابقة أفلام الطلبة المصريين.

وقال "عبد الرحيم ": أن الأفلام المتقدمة لمسابقتي المهرجان الطويلة والقصيرة تنوع صناعها بين الشباب والمخضرمين من الجنسين وينتمون لقارات العالم الخمس .

وأوضح أن لائحة مهرجان الغردقة لسينما الشباب تشترط مشاركة الأفلام التي صنعت بيد الشباب أو تتناول قضايا الشباب بالإضافة الي الأفلام التي تتناول قضايا البيئة والتغيير المناخي وأمن الطاقة حيث يخصص المهرجان جائزة خاصة لها .

وأضاف : أن جائزة البيئة تأتي ضمن دور مهرجان الغردقة لسينما الشباب للتوعية بأهمية هذه القضايا التي تواجه العالم ومستقبله خاصة وظان الشباب هم مستقبل البشرية.

وتابع : أن الأفلام المتقدمة من إنتاج عامي 2022 و2023 ولم يسبق عرضها أو مشاركتها في مهرجان مصري من قبل.

وشدد علي أن الهدف من ذلك هو إتاحة الفرصة أمام الجمهور المصري لمشاهدة أعمالا جديدة تنتمي لمدارس سينمائية مختلفة من خلال إستقطاب الإنتاج المتميز وفي نفس الوقت إتاحة الفرصة أمام أفلام تستحق التنافس علي جوائز المهرجان .

وذكر أن المهرجان يقام خلال الفترة من 21 وحتي 27 سبتمبر المقبل ويكرم في حفل إفتتاحه المخرج الأسترالي أليكس بروياس أستاذ أفلام الخيال العلمي والفانتازيا ونجم مصري كبير ونجمة عربية سيتم الكشف عنهما خلال الأيام القليلة المقبلة .



عن مهرجان الغردقة لسينما الشباب

وترعى وزارة الثقافة المصرية ووزارة الشباب والرياضة ومحافظة البحر الأحمر وشركة إير كايرو وتنظمه مؤسسة فنون للثقافة والإعلام ، ويضم أكثر من مسابقة للأفلام الطويلة والقصيرة ، ومشروعات التخرج لطلبة المعاهد ،والأكاديميات السينمائية المتخصصة ويمنح جائزة خاصة تحت عنوان الجائزة الخضراء لأفضل فيلم يدعم فكرة الحفاظ علي البيئة.