عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مهرجان الغردقة لسينما الشباب يغلق باب التقديم لأفلام دورته الأولي

مهرجان الغردقة لسينما
مهرجان الغردقة لسينما الشباب

أعلنت إدارة مهرجان الغردقة لسينما الشباب عن إغلاق باب تقديم الأفلام المشاركة في دورته الأولي عبر موقع المهرجان وموقع فيلم فري واي .

وكشف الناقد محمد سيد عبد الرحيم المدير الفني لمهرجان الغردقة لسينما الشباب، عن استقبال 77  فيلما لمسابقة الأفلام الطويلة و182 فيلما لمسابقة الأفلام القصيرة و88  فيلما لمسابقة أفلام الطلبة المصريين.
وقال "عبد الرحيم ":  أن الأفلام المتقدمة لمسابقتي المهرجان الطويلة والقصيرة تنوع  صناعها  بين الشباب  والمخضرمين من الجنسين وينتمون لقارات العالم الخمس .

وأوضح أن  لائحة مهرجان الغردقة لسينما الشباب  تشترط مشاركة الأفلام التي صنعت بيد الشباب أو تتناول قضايا الشباب بالإضافة الي الأفلام التي تتناول قضايا البيئة والتغيير المناخي وأمن الطاقة حيث يخصص المهرجان جائزة خاصة  لها .

وأضاف : أن جائزة البيئة تأتي ضمن دور مهرجان الغردقة لسينما الشباب للتوعية بأهمية هذه القضايا التي تواجه العالم  ومستقبله خاصة وظان الشباب هم مستقبل البشرية. 

وتابع : أن الأفلام المتقدمة من إنتاج عامي 2022 و2023 ولم يسبق عرضها أو مشاركتها في مهرجان مصري من قبل.

وشدد علي أن الهدف من ذلك هو إتاحة الفرصة أمام الجمهور المصري لمشاهدة أعمالا جديدة تنتمي لمدارس سينمائية مختلفة من خلال إستقطاب الإنتاج المتميز وفي نفس الوقت إتاحة الفرصة أمام أفلام تستحق التنافس علي جوائز المهرجان .  

وذكر أن المهرجان يقام خلال الفترة من 21 وحتي 27 سبتمبر المقبل ويكرم في حفل إفتتاحه المخرج الأسترالي أليكس بروياس أستاذ أفلام الخيال العلمي والفانتازيا ونجم مصري كبير ونجمة عربية سيتم الكشف عنهما خلال الأيام القليلة المقبلة .


عن مهرجان الغردقة لسينما الشباب 

وترعى وزارة الثقافة المصرية ووزارة الشباب والرياضة ومحافظة البحر الأحمر وشركة إير كايرو وتنظمه مؤسسة فنون للثقافة والإعلام  ، ويضم أكثر من مسابقة للأفلام الطويلة والقصيرة ، ومشروعات التخرج لطلبة المعاهد ،والأكاديميات السينمائية المتخصصة ويمنح جائزة خاصة تحت عنوان الجائزة الخضراء لأفضل فيلم  يدعم فكرة الحفاظ علي البيئة.

الغردقة مهرجان الغردقة مهرجان الغردقة لسينما الشباب الناقد محمد سيد عبد الرحيم محمد سيد عبد الرحيم وزارة الثقافة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انقطاع الكهرباء في مصر.. الوزارة تحدد موعد عودة انتظام التيار

البانيه يتراجع 75 جنيهًا.. أسعار الدواجن الجديدة تصدم المواطنين والكيلو مفاجأة

240 ساعة نار استعدوا.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الأيام المقبلة

انخفاض جديد.. هبوط أسعار البيض اليوم السبت بالأسواق| تفاصيل

تبدأ بـ 3.5 جنيه للطماطم .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 22 يوليو 2023

الكيلو بـ 50 جنيهًا.. هبوط غير متوقع فى أسعار الدواجن والبط اليوم السبت

للموظفين وأصحاب المعاشات.. متى تصرف العلاوة الدورية والنسبة الجديدة 2024؟

رغم ضم إمام عاشور| 5 صفقات "طارت" من الأهلي خلال الميركاتو الصيفي.. مفاجآت بالأسماء

موضوعات متعلقة

النجوم والتطبيع| نانسي عجرم : لن أقدّم شهادةً بوطنيتي.. مدحت صالح: سافرت لأغني للفلسطينيين.. محمد رمضان يرقص مع مجندة إسرائيلية

نشرة الفن| اليوتيوبر نويل يرقص مع تامر حسني في مهرجان العلمين.. إطلالة ويجز غريبة بالسعودية.. أزمة حفل ترافيس سكوت

إحسان الترك يوجه رسالة لـ محمد رمضان: بترجاك توفي بوعدك معايا| فيديو

تامر حسني يطير 40 متراً في دخلة حفل افتتاح مهرجان العلمين الجديدة

السكر والبهاق والحرمان من الإنجاب.. 3 أزمات صحية في حياة رامي جمال

بعد مرور عام على إطلالته الأغرب.. ويجز يضع الحنة في حفله بالرياض

الفنان إسلام إبراهيم يكشف معاناة والدته داخل المستشفى

مش هتغير عشان حد.. تامر حسني يطرح أغنية جديدة له

ترشيحاتنا

الدولار يواصل صعوده عالميا بقوة ويسجل مكاسب قوية | تفاصيل

هتحصل بعد يومين | البحوث الفلكية تكشف تفاصيل ظاهرة نادرة تحدث مرة في العام

رئيس سلامة الغذاء: إنشاء وحدة للإفراج عن الرسائل الغذائية بالجمارك

وقع للزمالك .. مهيب عبد الهادي يكشف عن صفقة جديدة

خطوة أخيرة تفصل نجم ليفربول عن الدوري السعودي| ما هي

تراجع البانيه .. تعرف على أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 22 يوليو 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

30 صورة جديدة من حفل تامر حسني في افتتاح مهرجان العلمين الجديدة

مشروبات طبيعية فعالة تخلصك من الصداع نهائيا.. تعرف عليها

نظرتك لصور الوهم البصري تكشف صفات خفية في شخصيتك.. تفاصيل

أسماك القرش تقترب من سائحة في جنوب أفريقيا.. شاهد ماذا حدث؟

فيديو

نسيت البنطلون مفتوح.. الجمهور يفتح النار على عارفة عبد الرسول

تهدد الدوري.. أزمة جديدة بسبب توقفات الأهلي ومنتخب مصر

رامي جمال يكشف خزائن أسراره ويكشف سبب إصابته بمرض البهاق / فيديوجراف

تحذير عاجل من الأرصاد والصحة| ماذا سيحدث يومي الاثنين والأربعاء المقبلين؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

الأم اللعوب وخصلات الشعر الصفراء

مجدي أبوزيد

مجدى أبوزيد يكتب: الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية

نجاة عبدالرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : مهرجان العلمين الجديدة

الدكتور صابر حارص يكتب: في الهجرة تتجلى تسعة معان

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

اﻟﻤﺰﻳﺪ