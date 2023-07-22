حسن الخاتمة .. وفاة إمام مسجد أثناء خطبة الجمعة بالبحيرة

توفي الشيخ على حنفي زعيتر أثناء أدائه خطبة الجمعة داخل المسجد بقرية سنطيس التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، ليسقط على المنبر بعد أن نطق الشهادتين.

وفاة أمام مسجد أثناء خطبة الجمعة بالبحيرة

وفاة أمام مسجد أثناء خطبة الجمعة بالبحيرة

وفاة خطيب أثناء خطبة الجمعة بالبحيرة

وظن المصلون في البداية أن سبب وقوع الشيخ على حنفى زعيتر، تعرضه لحالة من الإغماء، وهو ما دفع البعض لمحاولة إيقاظه، ليتبين وفات هأثناء خطبة الجمعة وهو ممسك بورق الخطبة والتي تحدث فيها عن النفاق وآياته.

وسادت حالة من الحزن الشديد بين أهالي قرية سنطيس التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، خاصة وأن المتوفي كان معروفا بعلمه وصلاحه، وكان محبوبا لدى الكثير من أبناء القرية لخلقه.