بيزيد ولا بيقل .. اكتشف علاقة التهاب المفاصل بالمشي

يعد التهاب المفاصل من أكثر المشكلات الصحية شيوعا بين النساء والرجال ، خاصة مع التقدم في السن فهل كثرة الحركة تساعد في علاج هذه المشكلة أم تتسبب في زيادتها.

ووفقا لمركز السيطرة على الأمراض الأمريكي، يجب أن يهدف البالغون المصابون ب التهاب المفاصل إلى 150 دقيقة على الأقل في الأسبوع من النشاط المعتدل الشدة مثل المشي السريع أو 75 دقيقة في الأسبوع من النشاط الهوائي شديد الشدة ، مثل ركوب الدراجات بسرعة 10 أميال في الساعة أو أسرع ، أو مزيج مماثل.

و يجب أيضًا أن تهدف على الأقل يومين في الأسبوع من الأنشطة التي تقوي العضلات وتتضمن أنشطة لتحسين التوازن مثل الوقوف على قدم واحدة.

وإذا كنت لا تستطيع القيام بـ 150 دقيقة في الأسبوع ، فابق نشطًا كما تسمح به صحتك.

غيّر مستوى نشاطك اعتمادًا على أعراض التهاب المفاصل لديك وبعض النشاط البدني أفضل من لا شيء.

كيف أمارس الرياضة بأمان مع التهاب المفاصل؟

عند بدء النشاط البدني أو زيادته ، ابدأ ببطء وانتبه لكيفية تحمُّل جسمك له.

رياضة المشي



ما أنواع الأنشطة التي يجب أن أفعلها؟

الأنشطة الهوائية منخفضة التأثير لا تضغط على المفاصل وتشمل المشي السريع وركوب الدراجات والسباحة والتمارين الرياضية المائية والبستنة الخفيفة ودروس التمارين الجماعية والرقص.

ركوب الدراجات للزوجين الكبار



ماذا أفعل إذا شعرت بألم أثناء التمرين أو بعده؟

من الطبيعي الشعور ببعض الألم والتيبس والتورم بعد بدء برنامج نشاط بدني جديد.

إرشادات النشاط البدني



تشير الدراسات إلى أن النشاط البدني يمكن أن يقلل الألم ويحسن الوظيفة والمزاج ونوعية الحياة للبالغين المصابين ب التهاب المفاصل.

