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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لكل بيت مصري.. إزاي تحافظ على الأجهزة الكهربائية حال انقطاع التيار فجأة

تهم كل بيت مصري..إزاي
تهم كل بيت مصري..إزاي تحافظ على أجهزتك الكهربا

تعانى الكثير من المناطق فى مصر من انقطاع التيار الكهربائى فى فصل الصيف بشكل مفاجئ ما يؤذى الأجهزة الكهربائية ونقدم  بعض النصائح لكي تحافظ على الأجهزة الكهربائية بالمنزل فى ظل تكرار انقطاع التيار الكهربى فجأة.

 

طريقة الحفاظ على الأجهزة الكهربائية عند انقطاع التيار 

 

  • فصل الأجهزة المنزلية التى كانت تعمل قبل انقطاع الكهرباء، فاندفاع التيار عند عودته قد يدمر الأجهزة لأنه يكون بكمية أكبر من تلك التى صممت الأجهزة لتتحملها.
  • لابد أن نستخدم اللاب توب ببطاريته خاصة فى الأوقات التي تعرفين فيها أن التيار ينقطع عادة أو إذا كنت تعملين شيئا تخافين من فقده.
  • عند انقطاع الكهرباء نترك لمبة واحدة مفتوحة حتى تعرفى عندما تعود الكهرباء.
  • للحفاظ على الثلاجة أطول فترة ممكنة، لابد أن نترك باب الثلاجة والفريزر مغلقين حتى عودة الكهرباء ليحتفظا بالبرودة لفترة أطول.

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  • من المهم أن نغطي الفريزر ببطانية لتعزل الحرارة وتساعده على الاحتفاظ ببرودته لساعات أطول فى ظل انقطاع الكهرباء، ثم نزيل البطانية فور عودة التيار، وجدير بالذكر _إن الفريزر المملوء نصفه سيحفظ الطعام لمدة 24 ساعة، والمملوء بالكامل يحفظ الطعام لمدة 48 ساعة.
  • وعند عودة التيار اصبرى عدة دقائق قبل تشغيل الأجهزة مرة أخرى للأجهزة غالية الثمن.
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