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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عبد الباسط حمود يطير إلى دبي لإحياء حفل غنائى

عبد الباسط حمودة
عبد الباسط حمودة

يستعد المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة، للسفر إلى دبي يوم 3 من شهر أغسطس القادم لإحياء حفل غنائى ضمن حفلات الصيف هناك.

ومن المفترض أن يقدم عبد الباسط حمودة خلال الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغنيته الشهيرة سطلانة والسخان.

والحفل يأتي بعد طرح عبد الباسط أغنيته الجديدة السخان والتى يقدمها مع عمر كمال ويتم طرحها يوم الثلاثاء القادم.
 

عبد الباسط حمود يقدم أغنية مرعي البريمو

وانتهى المطرب عبد الباسط حمودة من تسجيل الأغنية الدعائية لفيلم محمد هنيدي الجديد مرعي البريمو، والمفترض عرضه فى السينمات يوم 2 من شهر أغسطس القادم.

ويشارك الفنان محمد هنيدي فى غناء الأغنية بجانب عبد الباسط حمودة والمطرب الشعبي أحمد شيبة،  وتم تسجيلها على مدار يومين داخل أحد استديوهات الصوت الخاصة.
 

حفل عبد الباسط حمودة فى الساحل 

وأحيا نجم الأغنية الشعبية عبد الباسط حمودة احتفالية صيفية ضخمة على أحد الشواطئ بالعلمين الجديدة بحضور الآلاف من مختلف الجنسيات العربية.

كان ضمن الحضور من المشاهير ونجوم الإعلام منهم محمد نشأت، وأسماء قنديل، وإيمان مختار، وداليا الخطيب، بالإضافة إلى ملكة جمال مصر السابقة هبة السيسى وغيرهم.

حضر عبد الباسط بكامل لياقته وكان في استقباله منظم الحفل الـ dj العالمى ياسر الحريري، وتخلل فقرته بعض الاستعراضات الشرقية، وأشعل وصلات الرقص المتتالية بعدد من أغانيه الشهيرة، ومنها "سطلانة"، و"يعجبنى كلك"، و"أنا مش عارفنى"، و"ضيعنا"، وغيرها مما قدمها تلبية لرغبات المعجبين من مختلف الجنسيات العربية.

عبد الباسط حمودة دبي حفلات الصيف المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة السخان

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