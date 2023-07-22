حنان يوسف عضوا بلجنة تحكيم أفلام الطلبة بمهرجان الغردقة لسينما الشباب

أعلنت إدارة مهرجان الغردقة لسينما الشباب، في دورته الأولى مشاركة الدكتورة حنان يوسف، عميد كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية البحرية ورئيس المؤسسة العربية للحوار، عضوا بلجنة التحكيم الثلاثية لأفلام الطلبة، والمقرر أن تقام في الفترة من 21 الي 27 سبتمبر 2023، برئاسة الكاتب و السيناريست محمد الباسوسي.

ونشرت الصفحة الرسمية للمهرجان، كلمة الدكتورة حنان يوسف، والتي أعربت عن سعادتها بالمشاركة كعضو لجنة تحكيم بمسابقة افلام الطلبة بالمهرجان في دورته الأولي، بالإضافة إلي مشاركة طلابها بعرض أفلامهم المميزة، في برنامج خاص بعيدا عن المسابقة الرسمية.

وأكدت الدكتورة حنان يوسف خلال لقائها مع السيناريست محمد الباسوسي رئيس المهرجان، في إطار جولاته ضمن إستعدادات إنطلاق النسخة الاولي، أن إختيار المدينة الساحرة الغردقة لإستضافة مهرجان سينما الشباب والذي يعد نافذة وجسر ثقافة حقيقي يربط بين الأجيال المختلفة المهتمين بصناعة السينما في مصر والوطن العربي والعالم بأكمله، إختيار موفق.

وأشارت الدكتورة حنان يوسف إلي مشاركة الأكاديمية البحرية من خلال عرض أفلام طلابها من أفلام وثائقية وقصيرة وطويلة وكذلك التنسيق بينها وبين الجامعات العربية الأخري في هذا الشأن.

ووصفت الدكتورة حنان يوسف المهرجان بأنه ساحة ثقافية مميزة لإلتقاء الفكر والثقافة والسينما، لافتة إلي سحر السينما الخاص والتي تعتبر نافذة حقيقية لبناء ثقافة الإنسان.



من جانبه أكد محمد الباسوسي، بأنه سيم الاعلان قريبا عن أعضاء لجان تحكيم الأفلام الروائية الطويلة من المصرين والأجانب وكذلك الافلام الروائية القصيرة والتسجيلية.

ووعد الباسوسي، بالإعلان عن عدة مفاجأت خلال الفترة القليلة المقبلة في إطار الإستعدادات علي قدم وساق لتنظيم دورة مميزة لمهرجان سينما الشباب المقام بمدينة الغردقة.



وأضاف الباسوسي، أن المهرجان ينظم فعاليات سينمائية شبابية عديدة من مسابقات وورش لصناعة الأفلام من سيناريو وتصوير وإخراج وندوات وأن الشباب يمثلون الجزء الأكبر فيها من حيث التنظيم والمشاركة فيها.

ويشكل المهرجان خطوة رئيسية في تقديم الفرص للمواهب الشابة وأنه سيتم إطلاق منصة لدعم النماذج ومشروعات الأفلام المتميزة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وإستضافة العديد من المواهب للمشاركة وحضور الفعاليات .

معلومات عن المهرجان

ترعاه وزارة الثقافة المصرية ووزارة الشباب والرياضة ومحافظة البحر الأحمر وشركة إير كايرو.

تنظمه مؤسسة فنون للثقافة والإعلام

تقام دورته الأولي في الفترة من 21 وحتي 27 سبتمبر 2023، ويضم أكثر من مسابقة للأفلام الطويلة والقصيرة ، ومشروعات التخرج لطلبة المعاهد، والأكاديميات السينمائية المتخصصة.

ويمنح جائزة خاصة تحت عنوان الجائزة الخضراء لأفضل فيلم يشارك ويدعم فكرة الحفاظ علي البيئة.