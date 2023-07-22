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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

برنامج تأهيلي وبدني للاعبي الزمالك استعدادًا للبطولة العربية

صدى البلد

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامجًا تأهيليًا خاصًا للاعبين على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي  استعدادا للمشاركة في البطولة  العربية.

وأدى لاعبو الفريق مجموعة من التدريبات التأهيلية المتنوعة داخل أرضية الملعب تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال وأعضاء الجهاز الفني.

و قام الجهاز الفني برفع الحمل البدني للاعبين بشكل تدريجي من  خلال أداء تدريبات تأهيلية خاصة مع عودة الفريق من فترة راحة سلبية لمدة 5 أيام.

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم السبت استعدادًا لخوض البطولة العربية المقرر لها في المملكة العربية السعودية نهاية يوليو الجاري.

ويبدأ الزمالك مشواره بالبطولة العربية بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي يوم الجمعة 28 يوليو ثم الشباب السعودي يوم الإثنين 31 من الشهر ذاته ثم النصر يوم 3 أغسطس.

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