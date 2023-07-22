اعتقال زوج والدة رئيس كوريا الجنوبية بتهمة تزوير مستندات مالية

ذكرت وكالة الأنباء الكورية يوم الجمعة أن تشوي أون سون ، والدة زوجة الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، اعتقلت بعد أن أيدت محكمة الاستئناف حكما بالسجن لمدة عام بتهمة تزوير وثيقة مالية.

وفي ديسمبر 2021، حُكم على تشوي، 76 عامًا، بالسجن لمدة عام بتهمة تزوير وثيقة مالية مستخدمة في صفقة شراء أرض في سيونغنام، وهي مدينة تابعة لسيول، في عام 2013.

وأشارت الوثيقة المزورة إلى أنها أودعت 34.7 مليار وون (27 مليون دولار) في الحساب، وفقًا للتقرير. لم يتم القبض عليها بعد ذلك.

أكدت محكمة الاستئناف يوم الجمعة حكم المحكمة الابتدائية بسبب "خطورة الجريمة"، بعد أن وجدت تشوي مذنبًا بإصدار شهادة رصيد مصرفي مزوّرة واستخدامها لشراء العقار، حسبما ذكرت وسائل الإعلام.

وقال التقرير إنه بعد سماع حكم المحكمة، قالت تشوي إنها بريئة وفقدت الوعي.

كان تشوي قد وجهت إليه سابقًا تهمة التشغيل غير القانوني لمستشفى رعاية طويلة الأجل لكبار السن دون ترخيص طبي في عام 2013 وقبول 2.29 مليار وون في الإعانات الحكومية من خدمة التأمين الصحي الوطنية في كوريا الجنوبية حتى عام 2015 مع ثلاثة شركاء ، وحُكم عليه في البداية بالسجن ثلاث سنوات، ولكن تمت تبرئته من التهم في ديسمبر 2022.