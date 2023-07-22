ياسر إدريس يهنئ الزوجى المختلط للغطس تاسع العالم في الألعاب المائية

حصل الزوجى المختلط المصري مها عامر و محمد فاروق على المركز التاسع فى منافسات الغطس ببطولة العالم للألعاب المائية بمدينة فوكاكا باليابان ليتوج انجازات البعثة المصرية للسباحة فى ختام البطولة الكبري.

وهنأ المهندس ياسر إدريس رئيس اتحاد السباحة المصري وعضو الاتحاد الدولى لألعاب الماء الزوجى المختلط مها عامر ومحمد فاروق بالمركز التاسع عالميا متمنيا التوفيق لجميع أبطال وبطلات السباحة فى البطولات القادمة.

كما هنأ المهندس ياسر إدريس رئيس اتحاد السباحة المصري وعضو الاتحاد الدولى لألعاب الماء ونائب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية منتخب مصر للسباحة التوقيعية بعد وصوله لنهائيات بطولة العالم للعبة باليابان لأول مرة فى التاريخ فى ثلاث منافسات .

كما هنأ ياسر إدريس منتخب السباحة التوقيعية بالتأهل للأولمبياد القادم بباريس ٢٠٢٤ فى أربع منافسات كأول الفرق الجماعية.

ونشر ياسر إدريس رئيس اتحاد السباحة المصري صورا تجمعه مع منتخب السباحة التوقيعية عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك قائلا : مبروك الوصول للنهائيات لأول مره في تاريخ اللعبة في ثلاث منافسات في بطوله العالم. . مبروك التأهل للأولمبياد لفريق منتخب مصر للسباحة التوقيعية في أربع منافسات ويعتبر هذا التأهل أول لعبة جماعية.