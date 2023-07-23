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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد الباز: عبد الناصر كان حاضرا في ثورة 30 يونيو ضد الإخوان

الرئيس الراحل جمال
الرئيس الراحل جمال عبد الناصر

احتفى الإعلامي محمد الباز بذكرى ثورة 23 يوليو 1952، قائلا إن اسم جمال عبد الناصر مازال يتردد حتى الآن، وتردد في مصر في العديد من المشاهد المختلفة إلى وقتنا هذا.

محمد الباز: جمال عبد الناصر يُذكر حتى الآن 

وأضاف محمد الباز، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن ترديد اسم جمال عبد الناصر ظهر خلال ثورة يناير 2011، حينما ردد الشعب "عيش حرية عدالة اجتماعية" إذ أن ثورة يوليو كان تبحث في المقام الأول عن العدالة الاجتماعية بين المواطنين. 

وتابع محمد الباز أن الشعب ردد أيضا اسم جمال عبد الناصر خلال سخطهم وصراعهم مع جماعة الإخوان تحت هتافات "عبد الناصر قالها زمان الإخوان ملهمش أمان". 

وعرض محمد الباز، مقاطع فيديو للمصريين خلال هتافاتهم في المظاهرات باسم جمال عبد الناصر ضد جماعة الإخوان الإرهابية. 

محمد الباز جمال عبد الناصر النهار برنامج آخر النهار الإخوان جماعة الإخوان

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