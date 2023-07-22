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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الغرفة التجارية : اللي هيجيب أساسيات الأجهزة الكهربائية محتاج 70 ألف جنيه

الأجهزة الكهربائية
الأجهزة الكهربائية

أكد أشرف هلال رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن هناك نقصا في المعروض من الأجهزة الكهربائية في كل الأصناف سواء كانت ثلاجة أو غسالة أو تكييف.

 

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وقال أشرف هلال في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، " التكييف الـ 2.25 حصان يصل سعره لـ 30 ألف جنيه "، مضيفا:" 90 % من مستلزمات الإنتاج يتم استيرادها ".

وتابع هلال "يجب تغيير ثقافة شراء عدد كبير من الأجهزة الكهربائية ويجب شراء أجهزة كهربائية وفقا لميزانية أي عريس وعروسة".

وأضاف أشرف هلال:" اللي هيجيب الأساسيات في الأجهزة الكهربائية دلوقتي هيكون عايز حوالي 60 أو 70 ألف جنيه “، مضيفا:” متوسط سعر الغسالة أكثر من 15 ألف جنيه".


 

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