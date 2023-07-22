الغرفة التجارية: ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية وركود في المبيعات

أكد أشرف هلال رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن هناك زيادة في أسعار الأجهزة بشكل كبير، وهناك ركود في المبيعات .

وقال أشرف هلال في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" هناك نقص في المعروض من الأجهزة الكهربائية في كافة الاصناف سواء كانت ثلاجة او غسالة أو تكييف ".

وأضاف أشرف هلال:" التكييف الـ 2.25 حصان يصل سعره لـ 30 ألف جنيه "، مضيفا:" 90 % من مستلزمات الإنتاج يتم استيرادها من الخارج ".

وتابع أشرف هلال:" اللي هيجيب الأساسيات في الأجهزة الكهربائية دلوقتي هيكون عايز حوالي 60 أو 70 ألف جنيه ".

وتابع أشرف هلال :" تذبذب التيار الكهربائي والانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي في مدة زمنية قصيرة قد تتسبب في تلف الأجهزة الكهربائية ".

وأكمل أشرف هلال:" يجب إزالة فيش الأجهزة الكهربائية أو إنزال سكينة كهرباء الخاصة بالاجهزة الكهربائية لحمايتها من تذبذب التيار الكهربائي ".