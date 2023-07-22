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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الغرفة التجارية: ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية وركود في المبيعات

الأجهزة الكهربائية
الأجهزة الكهربائية

أكد  أشرف هلال رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن هناك زيادة في أسعار الأجهزة بشكل كبير، وهناك ركود في المبيعات .

 

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وقال أشرف هلال  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"   هناك نقص في المعروض من الأجهزة الكهربائية في كافة الاصناف سواء كانت ثلاجة او غسالة أو تكييف ".

 

وأضاف أشرف هلال:"  التكييف الـ 2.25 حصان يصل سعره لـ 30 ألف جنيه "، مضيفا:" 90 % من مستلزمات الإنتاج يتم استيرادها من الخارج ".

 

وتابع أشرف هلال:" اللي هيجيب الأساسيات في الأجهزة الكهربائية دلوقتي هيكون عايز حوالي 60 أو 70 ألف جنيه ".

 

وتابع أشرف هلال :"   تذبذب التيار الكهربائي والانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي في مدة زمنية قصيرة قد تتسبب في تلف الأجهزة الكهربائية ".

 

وأكمل أشرف هلال:" يجب إزالة فيش الأجهزة الكهربائية أو إنزال سكينة كهرباء الخاصة بالاجهزة الكهربائية لحمايتها من تذبذب التيار الكهربائي ".

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