نصائح لسلامة الأجهزة المنزلية في الحر الشديد

الموجة الحارة التي تضرب البلاد حاليا والتي وصلت الي ذروتها ، تجعل المواطنين يسرفون في تشغيل المكيفات في كل المنزل، ويقوم البعض بتشغيل معظم الاجهزة المنزلية ، ولكن في ظل هذا الجو شديد الحرارة، قد تتعرض بعض الأجهزة للتلف..

لذلك سنعرض عليك بعض النصائح التي تستطيع من خلالها المحافظة على الاجهزة الكهربائية خلال هذه الموجة الحارة وفقا لموقع Digsdigs

نصائح للحفاظ على الأجهزة الكهربائية أثناء موجة الحر الشديدة

⁃ تجنب تشغيل الأجهزة الكهربائية عندما يكون الجو حاراً وخصوصاً خلال فترة الظهيرة، مثل الغسالة، وذلك بسبب قوة الكهرباء المضاعفة نتيجة زيادة الاستهلاك وارتفاع درجة حرارة الجو.

⁃ إذا كان من الضروري تشغيل الأجهزة، يجب مراعاة عدم تشغيلها لفترة طويلة، مثلاً قم بتشغيل الأجهزة لمدة ساعة ثم قم بتبريدها لمدة عشر دقائق.

⁃ إذا كنت مضطراً لتشغيل الأجهزة لمدة طويلة ولاحظت أن درجة حرارتها ترتفع بسرعة، يجب تشغيل مكيف الهواء ليساعد على تبريد الغرفة والأجهزة، ويمكنك استخدام المروحة للتبريد.

⁃ احرص على تهوية المكان بشكل مناسب، فبعض الأجهزة مثل اللاب توب يمكن أن ترتفع درجة حرارتها خلال فصل الصيف، لهذا السبب يجب التأكد من التهوية بشكل صحيح. افتح النوافذ أو قم بتركيب مروحة للمساعدة في الحفاظ على برودة غرفتك وأجهزتك.

⁃ تجنب لصق الأجهزة المنزلية الكهربائية في الحائط، حتى لا تحجب منطقة التهوية الموجودة في الخلف مثل الثلاجات والمبردات، حيث تسمح هذه المنطقة بسحب الهواء البارد وتفريغ الساخن من داخل الجهاز، لذا سيؤدي لصقها في الحائط أو في منطقة ضيقة لارتفاع درجة حرارتها وتعطل المعدات.

⁃ احتفظ بأجهزتك الإلكترونية بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة ولا تشغلها بالقرب من مصدر الحرارة، مثل المدفأة أو الفرن.

⁃ يمكن أن تقل فرص التهوية للأجهزة، وهنا يلزم توجيه المروحة إلى الأجهزة الإلكترونية أو تشغيل نظام التهوية الذاتية للأجهزة في حال وُجد ذلك.

- إذا كان هناك نسبة رطوبة كبيرة لا يمكن لجهاز التكييف وحده التعامل معها، فمن الممكن توفير جهاز يعمل على إزالة أو امتصاص الرطوبة إما أن يكون منفصل أو كأحد ملحقات جهاز التكييف، حيث أن هذا سيؤدي إلى تخفيف الضغط من جهاز التكييف.



- للحفاظ على سلامة الثلاجة خلال فصل الصيف يجب ضبطها على درجة حرارة بين 1.6-3.3 درجة مئوية، حيث يضمن ذلك الحفاظ على برودة الطعام مع عدم إجهاد نظام الثلاجة.

- إبعاد كل من الثلاجة والديب فريزر عن حوائط المنزل، حيث أنه لا يمكن للهواء أن يدور بشكل صحيح حول مواسير المكثف إذا تم وضع الأجهزة بالقرب من الحائط، مما يساهم في تراكم الحرارة، وفي حال ارتفاع درجة حرارة الثلاجة سوف تعمل بكفاءة أقل.

- كذلك يجب الحفاظ على نظافة الثلاجة والديب فريزر، وعدم ملئهما بأشياء كثيرة.

- يجب خفض درجة الحرارة الخاصة بسخان المياه الكهربائي خلال الحر الشديد ، حيث أنه على الأغلب سيتم تسخين مواسير المياه عن طريق الشمس خلال النهار.