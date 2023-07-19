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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أطعمة تخفض ضغط الدم وتحمي من مرض خطير .. تعرف عليها

أطعمة تحمي من الجلطات
أطعمة تحمي من الجلطات

يعد ارتفاع ضغط الدم أحد أكثر المضاعفات الصحية شيوعا غالباً بعد سن معينة، ويعتبر ارتفاع ضغط الدم ضمن المشكلات الصحية التي يمكن السيطرة عليها من خلال اتباع نظام غذائي صحي، حيث أظهرت الأبحاث أن هناك أطعمة معينة يمكن أن تساهم في خفض ضغط الدم، ومن ثم تقليل خطر الإصابة بالجلطات وفقا لموقع"WebMD"

 

أطعمة تحمي من الجلطات


زيت الزيتون:

يعتبر زيت الزيتون غني بأحماض "أوميغا " الدهنية لتقليل مستوى الكوليسترول الضار، وذلك وفقا لبحث أجرته "مجموعة أبحاث أمراض القلب والأوعية الدموية والتغذية" التابعة لمجموعة "ريخيكور" الإسبانية للدراسات،يحافظ زيت الزيتون على مرونة الشرايين ويحد من تصلبها.

 

الأسماك:

الأسماك تحتوي على الأوميغا 3 التي تُعزز مستوى سيلان الدم وتُعدّ مثبطات له، وبالتالي تمنع تكون الجلطة، وتحمي من الإصابة بمختلف أمراض القلب،منها سمك السلمون، وسمك الماكريل، وسمك السردين، وسمك السالمون، وكذلك زيت السمك.

 

المشروم:

يعمل تناول المشروم على منع التصاق الصفائح الدموية ببعضها وكذلك تنظيف الدم، كما أنه غني بمادة الأدينوزين (Adenosine) التي تقي الجسم من أمراض الشرايين والقلب.


الطماطم
قد تساعد الطماطم على خفض ضغط الدم المرتفع، بسبب غناها بحمض الفوليك والبوتاسيوم والليكوبين، وبالتالي خفض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.


الموز
يحتوي الموز على نسبة عالية من البوتاسيوم، وهو من المعادن الرئيسية التي تلعب دوراً حيوياً في تنظيم ارتفاع ضغط الدم، إذ يقلل البوتاسيوم من آثار الصوديوم الذي يسبب ارتفاع ضغط الدم، ويقلل التوتر في جدران الأوعية الدموية.


الكيوي:

يساهم تناول الكيوي بانتظام لمدة شهرين بخفض ضغط الدم بسبب احتوائه على فيتامين سي.
يعتبر فاكهة الكيوي من أفضل الأطعمة التى تتناولها عن الأطعمة الآخرى في ما يتعلق بمنع الجلطات الخطرة. ووجدت دراستهم أن الأشخاص الذين يتناولون 2 - 3 من فاكهة الكيوي كل يوم لديهم تنشيط أقل للصفائح الدموية، التي تخثر بها الجلطات الدموية، مقارنة بالأشخاص الذين لا يتناولون شيئًا.

 

الثوم:

على الرغم من مذاق الثوم غير المحبب للكثيرين إلا أنه من أكثر المواد الغذائية التي تمنع الإصابة بالجلطات لما له من تأثير في منع تراكم الصفائح الدموية التي تؤدي لحدوث الجلطة.

ضغط الدم الجلطات زيت الزيتون الاسماك الموز الكيوي

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