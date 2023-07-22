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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تعليق مثير من عماد متعب عن انتقال إمام عاشور لـ الأهلى

عماد متعب
عماد متعب

قال الكابتن عماد متعب،لاعب النادى الأهلى السابق، إن الدورى المصرى كان من أقوى الدوريات فى كرة القدم. 

وأضاف متعب  خلال حواره مع برنامج "مساء دى ام سي"، احداث 2011 وغياب الجماهير عن الملاعب، وبعض الأحداث الأخرى أدت إلى ان يصبح الدورى المصري بشكل غير نموذجى. 

وأوضح عماد متعب، أن آخر عامين بدأ الدورى المصرى فى التحسن خاصة بعد عودة الجماهير وسماح وزارة الداخلية بحضور الجماهير. 

الدورى بلا جمهور 

وتابع عماد متعب قائلا:" الدورى بلا جمهور زى المغنى بلا جماهير ايضا".

وعن انتقال اللاعب امام عاشور للنادى الاهلى قال متعب:" إمام لاعب كبير وهيضيف فنيا كتير للنادى الاهلى".

 

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