أيمن الرمادي يكشف دور أبو العينين في تتويج سيراميكا كليوباترا بكأس الرابطة

تقدم أيمن الرمادي، المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، بالشكر للنائب، محمد أبو العينين، على جهده مع فريق سيراميكا كليوباترا، والذي تكلل في النهاية بلقب كأس الرابطة.

و قال أيمن الرمادي، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن النائب محمد أبوالعينين، حرص على الاجتماع مع اللاعبين قبل المباراة من أجل دعمهم والتأكيد على ثقته في قدراتهم .

وأكمل :" أشكر الأجهزة الفنية المتعاقبة على فريق سيراميكا كليوباترا في الموسم الحالي، لقد توليت المسئولية منذ أيام قليلة ، وأحمد سامي وحلمي طولان، ومعين الشعباني، لهم دور كبير في التتويج بهذه البطولة".

وأضاف:" جميع اللاعبين قدموا أفضل ما لديهم، وهدف محمد شكري ممتع جدا، الأهداف الأربعة كانوا رائعين ، ومحمد إبراهيم لعب مباراة رائعة وكان يحرص على تحفيز زملائه ".

واختتم قائلا :" لم اختار صفقات الموسم الجديد، ولكننا سنجتمع خلال الفترة المقبلة لوضع خطة الاستعداد للموسم القادم".