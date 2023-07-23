سيرة أمير الدهاء السلطان قايتباى فى بيت السناري.. الاثنين

تنظم مكتبة الاسكندرية من خلال بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي، ندوة مفتوحة للجمهور بعنوان "سيرة أمير الدهاء.. السلطان قايتباي"، وذلك يوم الاثنين 24 يوليو، في تمام السابعة مساًء، بمقر بيت السنارى الأثري بالسيدة زينب، بالقاهرة.

يحاضر في الندوة الباحث التاريخي عماد أبو العلا، ويدير اللقاء المخرج والمصور شريف إسماعيل، بحضور الباحث الأثري عماد عثمان مهران، ومجموعة من المثقفين والمهتمين بالتراث والتاريخ.

تدور الندوة حول سيرة ومسيرة السلطان قايتباي، وأشهر وأهم أعماله، مع التركيز على الآثار العمرانية التي تركها.

ومن أبرز الآثار التى تركها قلعة قايتباى بمدينة الإسكندرية، جامع تمراز، جامع أزبك بن تتش، قصر يشبك، مدرسة ومقبرة قايتباى، وكالة قايتباى بجوار الأزهر، سبيل قايتباى، المدرسة الأشرفية، وكالة قايتباى باب النصر والسروجيه، قبة قايتباى الفضوية، قصر ومكان قايتباى، مدرسة الروضة، جامع جانم، مدرسة أبوبكر بن مزهر، جامع قجماس، مدرسة أزبك اليوسفى، مسجد قايتباى.

ولد الأشرف قايتباي سنة 815 هجرية الموافق 1412 ميلادية، وكان من المماليك، واشتراه الأشرف برسباي بمصر صغيرًا من الخوجه محمود سنة 838هجرية بمبلغ خمسة وعشرون دينار، وصار إلى الظاهر جقمق بالشراء، فأعتقه واستخدمه في جيشه، فانتهى أمره إلى أن أصبح في سنة 872هـ أتابك العسكر للظاهر تمربغا اليونانى الذي خلعه المماليك في السنة نفسها، وبايعوا «قايتباي» بالسلطنة، فتلقب بالملك الأشرف.

تأتي الندوة في إطار الحرص على نشر الثقافة والفنون والاهتمام بالتراث والتاريخ، وكذلك تعزيز الاحترام المتبادل والتسامح والتفاهم، فضلا عن توفير بيئة مناسبة لتبادل لخبرات والمعارف والتشجيع على القراءة والتفكير والتعلم.