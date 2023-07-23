عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عرض فيلم مندوب مبيعات 17 أغسطس المقبل

مندوب مبيعات
مندوب مبيعات

حددت الشركة الموزعة لفيلم "مندوب مبيعات" يوم 17 من أغسطس القادم موعدا لطرح الفيلم في دور العرض المصرية والعربية ومختلف دول العالم.

الفيلم هو الثالث لمخرجه ومنتجه العراقى حامد صالح بعد فيلميه" شغالتنا أرجنتينية" سنة 2018 والفيلم الثاني خليجي بعنوان  "المعرس" ومعناها  ( العريس ليلة الدخلة ) 2020 وهذه المرة الفيلم بالكامل يتحدث عن شخصيات مصرية مقيمة في الإمارات. 

مندوب مبيعات 

ويقوم ببطولة فيلم مندوب مبيعات كل من بيومي فؤاد و أحمد فتحي وإسلام إبراهيم وآيتن عامر - ومعهم كل  من وائل العوني وهبة عبد العزيز وايمن قنديل ويسرا المسعودي وإيمان يوسف ولمياء كرم. 

مندوب مبيعات 

وتدور أحداثه الفيلم حول مشاكل زوجية تدفع بيومى وسيد للسفر وانتحال صفة عاملى مندوبى مبيعات فى شركة سعيد الذي يدخل في صراع مع فريدة وشركتها للحصول على حبها والارتباط بها فيكونا سبب في تعقيد الامر بينهما بشكل يعيق تحقيق طموحات سعيد.

إيرادات الأفلام.. كريم عبد العزيز ينتصر على الجميع

إيرادات الأفلام.. كريم عبد العزيز يتفوق على الجميع

أبيع كليتى عشان مصاريف يومين.. فنانة شهيرة تشكو من أسعار الساحل

رغم أزمته الشهيرة.. أحمد سعد يشعل حماس الجمهور بحفله فى تونس

الفيلم تم  تصويره  بالكامل في إمارة دبي على ثلاثة مراحل  بدءا من سبتمر 2022 الى شهر مارس 2023 وشهر مايو 2023. 

وعن تجربة العمل مع النجوم المصريين قال المخرج حامد صالح : كلهم  من الشخصيات الجميلة التى تعطيك طاقة إيجابية تساعد على الابداع في العمل وانوى تكرار التجربة مرة اخرى من خلال فيلم جديد بعنوان "زبدة سايحة" وفيلم اخر أقوم بانتاجه مع وجود مخرج مصرى له وهو بعنوان "فرحان سعيد مرتاح" وسيتم تصويرهما في مصر.

مندوب مبيعات 
مندوب مبيعات فيلم مندوب مبيعات بيومي فؤاد احمد فتحي ايتن عامر إسلام إبراهيم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكهرباء لن تنقطع عن مراسي والساحل الشمالي والعلمين الجديدة لهذا السبب

تأجيل صرف مرتبات شهر يوليو 2023.. أعرف الموعد الجديد

الأهلي يحصل على تبرع 500 ألف دولار ويخاطب وزارة الرياضة.. تفاصيل

اللاعيبة زهقت.. شوبير يكشف كواليس من داخل معسكر الأهلي

زيزو يستفسر من أمير توفيق عن تسريب مفاوضات الأهلي.. تفاصيل

هجمة حرارية جديدة.. الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا بشأن طقس الـ48 ساعة القادمة

أعلى حرارة في التاريخ.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن الطقس وتعلن موعد انكسار الموجة

الفراخ نزلت 30 جنيها مرة واحدة.. انهيار أسعار الدواجن الآن والبيض يتراجع

موضوعات متعلقة

23 يوليو| أفلام عبرت عن الثورة.. رد قلبي الأيقونة والكرنك كشف الفساد

إيرادات الأفلام.. كريم عبد العزيز ينتصر على الجميع

رغم أزمته الشهيرة.. أحمد سعد يشعل حماس الجمهور بحفله فى تونس

فايا يونان تحيى حفلا غنائيا فى تونس .. 28 يوليو

محمد عبدالرحمن توتا: هذا سر انجذابي لفيلم البطة الصفرا.. خاص

تضمنها ألبوم تخوفني.. الإماراتية شمة حمدان تطلق 10 أغنيات مصوّرة

إيرادات الأفلام.. كريم عبد العزيز يتفوق على الجميع

وفاة جوزفين تشارلي شابلن عن عمر يناهز 74 عاما

ترشيحاتنا

شوبير يصدم عشاق الزمالك بشأن الصفقات الصيفية

ألقاه الرئيس السادات.. تعرف على نص البيان الأول لثورة 23 يوليو

قرار عاجل بشأن محاكمة 111 متهما في قضية طلائع حسم الإرهابية

أوائل الثانوية العامة 2023 .. تفاصيل هامة بشأنهم

استعدادا لباريس.. المنتخب الأولمبي يتلقي عرضا لمواجهة البرازيل وباراجواي وديا

السيسي: الجمهورية الجديدة تسعى لتوفير فرص متكافئة للعمل والحياة الكريمة للأجيال القادمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 أسباب تجعلك تمارس العلاقة الزوجية صباحا

مين يقدر ياكلها.. سر إنتاج الجبنة الشيدر السوداء من الفحم

رغم أزمته الشهيرة.. أحمد سعد يشعل حماس الجمهور بحفله فى تونس

أضرار التكييف على الجسم والعظام وتأثيره على الأطفال

فيديو

الزمالك ضد النصر السعودي.. ماذا يفعل محمود علاء والزناري أمام كريستيانو وماني؟ «فيديوجراف»

عاجل .. منح 828 طالبا درجات إضافية في نتيجة الثانوية العامة 2023

نسبة النجاح وقائمة الأوائل ومن حقق 95%.. آخر تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2023

بلاش تطاول| مرتضى منصور : مجلس الزمالك لن يرحل إلا بقرار الجمعية العمومية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الأصل في الأشياء الإباحة دون الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق

هند عصام

الأم اللعوب وخصلات الشعر الصفراء

مجدي أبوزيد

مجدى أبوزيد يكتب: الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية

نجاة عبدالرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : مهرجان العلمين الجديدة

الدكتور صابر حارص يكتب: في الهجرة تتجلى تسعة معان

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ