عرض فيلم مندوب مبيعات 17 أغسطس المقبل

حددت الشركة الموزعة لفيلم "مندوب مبيعات" يوم 17 من أغسطس القادم موعدا لطرح الفيلم في دور العرض المصرية والعربية ومختلف دول العالم.

الفيلم هو الثالث لمخرجه ومنتجه العراقى حامد صالح بعد فيلميه" شغالتنا أرجنتينية" سنة 2018 والفيلم الثاني خليجي بعنوان "المعرس" ومعناها ( العريس ليلة الدخلة ) 2020 وهذه المرة الفيلم بالكامل يتحدث عن شخصيات مصرية مقيمة في الإمارات.

مندوب مبيعات

ويقوم ببطولة فيلم مندوب مبيعات كل من بيومي فؤاد و أحمد فتحي وإسلام إبراهيم وآيتن عامر - ومعهم كل من وائل العوني وهبة عبد العزيز وايمن قنديل ويسرا المسعودي وإيمان يوسف ولمياء كرم.

مندوب مبيعات

وتدور أحداثه الفيلم حول مشاكل زوجية تدفع بيومى وسيد للسفر وانتحال صفة عاملى مندوبى مبيعات فى شركة سعيد الذي يدخل في صراع مع فريدة وشركتها للحصول على حبها والارتباط بها فيكونا سبب في تعقيد الامر بينهما بشكل يعيق تحقيق طموحات سعيد.

الفيلم تم تصويره بالكامل في إمارة دبي على ثلاثة مراحل بدءا من سبتمر 2022 الى شهر مارس 2023 وشهر مايو 2023.

وعن تجربة العمل مع النجوم المصريين قال المخرج حامد صالح : كلهم من الشخصيات الجميلة التى تعطيك طاقة إيجابية تساعد على الابداع في العمل وانوى تكرار التجربة مرة اخرى من خلال فيلم جديد بعنوان "زبدة سايحة" وفيلم اخر أقوم بانتاجه مع وجود مخرج مصرى له وهو بعنوان "فرحان سعيد مرتاح" وسيتم تصويرهما في مصر.