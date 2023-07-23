السيسي: الجمهورية الجديدة تسعى لتوفير فرص متكافئة للعمل والحياة الكريمة للأجيال القادمة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الجمهورية الجديدة تسعى لتوفير الفرص المتكافئة للعمل والحياة الكريمة لهذا الجيل والأجيال القادمة وبناء القدرة الوطنية في جميع المجالات لتصل مصر إلى الموضع الذي يطمح إليه شعبها.

وأضاف «الرئيس السيسي» خلال كلمته اليوم بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة، أن تحقيق كل ما سبق والحفاظ عليه وتنميته يتطلب بالتوازي مع مسيرة البناء والتعمير تطوير خصائص الإنسانية في مجتمعنا.

وأوضح الرئيس السيسي أن بناء الإنسان المصري والارتقاء بأحواله صحيا وتعليميا وثقافيا وما يتطلب عمل ضخما من العمل والكفاح في إطار مجتمعي متكامل يقوم بالتوازن الدقيق بين الحقوق والواجبات.

