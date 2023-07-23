رئيس جامعة حلوان يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو

تقدّم الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ونواب وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملون والطلاب بالجامعة بأسمى آيات التهاني القلبية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وقيادات الدولة، بمناسبة حلول ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة، داعين المولى عزَّ وجلَّ أن يوفق بلادنا لمزيد من الاستقرار والرَّخاء والنّماء.

وأعرب الدكتور السيد قنديل عن فخره واعتزازه بالشعب المصري الذي تلاحم في ثورة ٢٣ يوليو مع قواته المسلحة وسطروا بذلك لمصر بذوغ عهد جديد سيظل التاريخ يذكره بأحرف من نور حيث استطاعت الثورة إرساء مبادئ الحرية والعدالة والمساواة وتحقيق العزة والكرامة والاستقلال لشعب مصر العظيم، بالإضافة إلى تحقيق العديد من الإنجازات الثقافية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب ما أحدثته الثورة من تغييرات في المنطقة العربية والإفريقية دفاعًا عن حرية الشعوب وحقها في حياة كريمة.