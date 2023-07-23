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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الأركان الإسرائيلي: بدون جيش قوى ومتماسك فلن نتمكن من البقاء كدولة

هرتسي هاليفي
هرتسي هاليفي

حذر رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، اليوم الأحد، من اتساع ظاهرة العصيان داخل الجيش الإسرائيلي، على خلفية الاحتجاجات ضد استمرار التشريعات القضائية التي تجريها الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو.

وقال هاليفي في تصريحات يحسب وسائل إعلام عبرية: الخدمة في الجيش الإسرائيلي هي واجب وامتياز كبير، سواء في النظامي أو في الاحتياط. إذا لم نحافظ على بقاء جيشنا قويا ومتماسكا، وإذا لم يخدم الأكفاء في جيش الدفاع الإسرائيلي - فلن نتمكن بعد الآن من الوجود كدولة في المنطقة".

وتابع هليفي: " لم يفت الأوان بعد. يجب التصحيح، لأنه لا طريق آخر بدون التماسك الداخلي والخارجي. هذه مسؤولية كل واحد منا. وقبل كل شيء مسؤوليتي الشخصية كرئيس للأركان".

والجمعة الماضية، أعلن وزير الأمن الإسرائيلي يوآف جالانت، عن اتخاذ إجراءات "للتوصل إلى توافق واسع وضمان أمن دولة إسرائيل مع ترك الجيش بعيدا عن الخطاب السياسي".

وسبق ذلك، قيام 1142 ضابط احتياط في سلاح الجو الإسرائيلي بينهم طيارون حربيون بالإعلان عن تجميد عضويتهم احتجاجا على مضي الحكومة بالتعديلات القضائية المثيرة للجدل.

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