الأوقاف: فتح باب التقدم لحملة المؤهلات الجامعية والمتوسطة بمراكز إعداد محفظي القرآن

قرر القطاع الديني بوزارة الأوقاف فتح باب التقدم لحملة المؤهلات الجامعية والمتوسطة من الجنسين (الرجال – السيدات) بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم, للعام الدراسي 2023م – 2024م.

إعداد محفظي القرآن الكريم

يأتي ذلك في إطار رسالة وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة ، وحرصًا على إعداد محفظٍ واعٍ ومؤهل ومعتمد لتحفيظ القرآن الكريم ، علمًا بأن مدة الدراسة بالمراكز سنتان ، وتكون كالتالي:

السنة الأولى: تمهيدية في حفظ القرآن الكريم وتعلم أحكام التجويد، ودراسة قضايا التجديد.

السنة الثانية: تكميلية في مراجعة القرآن الكريم وأحكام التجويد ، ودراسة التفسير، والمواد الشرعية والعربية وقضايا التجديد .

علمًا بأنه لابد من تحقيق نسبة حضور 70% من المحاضرات الفعلية، وأن يجتاز اختبار القبول الذي سيتم بالمديريات الإقليمية في حفظ نصف القرآن الكريم على الأقل .

علمًا بأن المصروفات الدراسية المقررة سنويًّا قدرها 400 جنيه فقط ، ويمكن أن تدفع على دفعتين، الدفعة الأولى 200 جنيه قبل بدء الدراسة ، والدفعة الثانية 200 جنيه قبل بدء الفصل الدراسي الثاني.

وشددت على الراغبين في الالتحاق تسجيل بياناتهم على الرابط التالي هنا في موعد أقصاه 9 أغسطس 2023م



مراكز الثقافة الإسلامية

انطلاقًا من دور وزارة الأوقاف في التوسع في عملية التثقيف الديني ، ونشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة .

قرر القطاع الديني بوزارة الأوقاف فتح باب التقدم لحملة المؤهلات المتوسطة من الجنسين ( الرجال – السيدات ) بمراكز الثقافة الإسلامية بالسنة التمهيدية للعام الدراسي 2023م - 2024م ، على أن يدرس المتقدم هذه السنة التمهيدية ، فإن اجتازها بنجاح بما لا يقل عن 60% يتم إلحاقه بالفرقة الأولى بمراكز الثقافة الإسلامية ، فإن لم يوفق في الحصول على هذه النسبة يكون قد حصّل شيئًا جيدًا من الثقافة الإسلامية يضيئ له طريق الفهم الصحيح.

ويكون تقديم الأوراق المطلوبة بمقر المركز الذي يرغب في الدراسة به بدءًا من الثلاثاء 18 / 7/ 2023م حتى الأربعاء 9 / 8 /2023م في الفترة من الخامسة مساءً حتى الثامنة مساءً يوميًا ما عدا يومي الجمعة والسبت.

علمًا بأن المصروفات الدراسية لهذه السنة هي أربعمائة جنيه فقط ، ويمكن أن تدفع على دفعتين ، الدفعة الأولى 200 جنيه قبل بدء الدراسة ، والدفعة الثانية 200 جنيه قبل بدء الفصل الدراسي الثاني .

علمًا بأن عدد المراكز الثقافية الإسلامية (35) مركزًا، وأن جميع المراكز تحت الإشراف الكامل لوزارة الأوقاف.