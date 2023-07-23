تسرب الغاز والنيران ارتفعت للسماء.. شاهد اللقطات الأولى لحادث شقة الوراق

مشهد مروع في الجيزة، وبالتحديد في شارع المسبك بمنطقة الوراق، حيث إندلع حريق هائل في شقة سكنية في ساعات الصباح الأولى اليوم الأحد، أسفر عن مصرع شخصين وتفحم محتويات الشقة نتيجة تسرب الغاز.

حريق يلتهم شقة في الوراق

وكشفت معاينة خبراء الأدلة الجنائية ملابسات حريق شقة الوراق والذي أسفر عن مصرع شخصين حيث تبين أن الحريق ناتج عن حدوث تسرب غاز أدى لانفجار في أسطوانة البوتاجاز وليس انفجار التكييف بعدما تبين من المعاينة سلامة التكييف.

حريق شقة الوراق

كما تبين من التحريات الأمنية التي أجريت بإشراف العميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة بقيادة اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث أن الحريق خلف قتيلين الأول مالك الشقة الذي لقى مصرعه نتيجة اشتعال النيران في شقته عقب حدوث الانفجار بداخلها والآخر شاب تصادف مروره أسفل العقار فسقط عليه جدار تصدع عقب الانفجار وفارق الحياة في الحال.

حريق شقة الوراق

حريق شقة الوراق

حريق شقة الوراق

مصرع شخصين في حريق شقة الوراق

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تلقت إخطارا من شرطة النجدة تضمن ورود بلاغا أفاد بنشوب حريق داخل شقة سكنية ووجود حالتي وفاة، وعلى الفور أمر اللواء جابر بهاء - مدير الحماية المدنية بالجيزة بالدفع 3 سيارات حماية مدنية لإخماد الحريق داخل شقة سكنية بشارع التجاري متفرع من مسبك الزهر بالوراق.

وتم فرض كردون أمني لمنع امتداد الحريق إلى العقارات المجاورة وتمت السيطرة على الحريق وتم نقل الضحيتين إلي مستشفى بولاق الدكرور، كما وجه اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بتشكيل فريق بحث بقيادة العميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع الشمال لكشف سبب الحادث.

حريق شقة الوراق

وشرحت التحريات بقيادة العقيد مجدي مفتش مباحث الوراق وأوسيم والمقدم هاني مندور رئيس مباحث قسم الوراق، أن الحريق نشب بسبب تسرب غاز داخل الشقة مما أدي إلي انفجار ثم نشوب الحريق، وأسفر الحريق عن مصرع شخصين وهما "أشرف محمد" نتيجة سقوط أجزاء من الشرفة بسبب قوة الانفجار ومصرع "محمد" يتواجد بداخل الشقة نتيجة قوة الانفجار، وتم تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيقات.