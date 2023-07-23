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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضحيتان والتكييف سليم.. الأدلة الجنائية تكشف مفاجأة في انفجار شقة الوراق

صدى البلد

كشفت معاينة خبراء الأدلة الجنائية ملابسات حريق شقة الوراق والذي أسفر عن مصرع شخصين حيث تبين أن الحريق ناتج عن حدوث تسرب غاز أدى لانفجار في أسطوانة البوتاجاز وليس انفجار التكييف بعدما تبين من المعاينة سلامة التكييف. 

 

وكشفت تحريات العميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة  بقيادة اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث أن الحريق خلف قتيلين الأول مالك الشقة الذي لقى مصرعه نتيجة اشتعال النيران في شقته عقب حدوث الانفجار بداخلها والآخر شاب تصادف مروره أسفل العقار فسقط عليه جدار تصدع عقب الانفجار وفارق الحياة في الحال. 

 

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إخطارا من شرطة النجدة يفيد نشوب حريق داخل شقة سكنية ووجود حالتي وفاة، وعلى الفور أمر اللواء جابر بهاء - مدير الحماية المدنية بالجيزة بالدفع 3 سيارات حماية مدنية لإخماد الحريق داخل شقة سكنية بشارع التجاري متفرع من مسبك الزهر بالوراق.

 

تم فرض كردون أمني لمنع امتداد الحريق إلى العقارات المجاورة وتمت السيطرة على الحريق وتم نقل الضحيتين إلي مستشفى بولاق الدكرور. 

 

بينما وجه اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بتشكيل فريق بحث بقيادة العميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع الشمال لكشف سبب الحادث.

 

وكشفت التحريات بقيادة العقيد مجدي مفتش مباحث الوراق وأوسيم والمقدم هاني مندور رئيس مباحث قسم الوراق، أن الحريق نشب بسبب تسرب غاز داخل الشقة مما أدي إلي انفجار ثم نشوب الحريق.

 

وأوضحت التحريات بقيادة أن الحريق أسفر عن مصرع شخصين وهما "أشرف محمد" نتيجة سقوط أجزاء من الشرفة بسبب قوة الانفجار ومصرع "محمد" يتواجد بداخل الشقة نتيجة قوة الانفجار. 

 

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

الأدلة الجنائية حريق شقة الوراق تسرب غاز إنفجار التكييف الحماية المدنية

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