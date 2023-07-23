عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تفاصيل اجتماع أسوريو بلاعبى الزمالك قبل السفر للبطولة العربية

صدى البلد

عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية للفريق الأبيض اليوم الأحد على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة . 


وشهدت الجلسة حديث مطول بين المدير الفني للزمالك واللاعبين حول أهمية المشاركة في البطولة العربية وتحقيق نتائج جيدة تليق بإسم وكيان نادي الزمالك.

 
و حرص أوسوريو على تحفيز الفريق قبل السفر إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في البطولة.

 وتطير بعثة فريق الزمالك إلى المملكة العربية السعودية اليوم الأحد من أجل المشاركة في منافسات البطولة العربية المقرر انطلاقها يوم 27 يوليو الجاري .

قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو بالنزول بالحمل البدني خلال المران الجماعي للأبيض اليوم الأحد الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

وحرص أوسوريو على وضع برنامج تدريبي بدني خاص للفريق على هامش مران اليوم خوفا من تعرض اللاعبين قبل السفر إلى المملكة العربية السعودية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات شهر يوليو 2023.. اعرف الموعد الجديد للصرف

أوائل الثانوية العامة 2023 .. تفاصيل هامة بشأنهم

الأهلي يحصل على تبرع 500 ألف دولار ويخاطب وزارة الرياضة.. تفاصيل

شوبير يكشف أسماء صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي

زيزو يستفسر من أمير توفيق عن تسريب مفاوضات الأهلي.. تفاصيل

الكهرباء لن تنقطع عن مراسي والساحل الشمالي والعلمين الجديدة لهذا السبب

الكهربا مش هتقطع تاني في الوقت ده| بشرى من الحكومة للمواطنين .. تفاصيل

اللاعيبة زهقت.. شوبير يكشف كواليس من داخل معسكر الأهلي

ترشيحاتنا

تنسيق الجامعات 2023.. اعرف نتيجة اختبارات القدرات والكليات المتاحة عبر هذا الرابط

الري: مشروعات حماية الشواطئ ببورسعيد عملت على اكتساب أراض جديدة

بطلة فيديو القفز من البلكونة بالمنيرة الغربية تروي تفاصيل معاناتها مع زوجها

العالم يتغنى بـ سيراميكا كليوباترا.. الصحف المحلية: فريق بطل.. وسكاي نيوز: أعاد لنا أيام السحر والجمال في الملاعب.. شاهد

القبة الحرارية تضرب من جديد.. الزراعة توجه تحذيرا عاجلا لهذه الفئات

زيادة ضريبة الدخل العام الجاري.. وإعفاء هؤلاء الموظفين| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خست أوي.. إطلالة نسمة محجوب بعد خسارة وزنها تشعل السوشيال ميديا

رغم أزمته الشهيرة.. أحمد سعد يشعل حماس الجمهور بحفله فى تونس

10 أسباب تجعلك تمارس العلاقة الزوجية صباحا

مين يقدر ياكلها.. سر إنتاج الجبنة الشيدر السوداء من الفحم

فيديو

1850 جنيها فقط| أسعار الذهب اليوم الأحد 23 يوليو 2023

وزن ثقيل جدًا.. لحظة وفاة لاعب كمال أجسام شاب في أندونيسيا.. فيديوجراف

الزمالك ضد النصر السعودي.. ماذا يفعل محمود علاء والزناري أمام كريستيانو وماني؟ «فيديوجراف»

عاجل .. منح 828 طالبا درجات إضافية في نتيجة الثانوية العامة 2023

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الأصل في الأشياء الإباحة دون الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق

هند عصام

الأم اللعوب وخصلات الشعر الصفراء

مجدي أبوزيد

مجدى أبوزيد يكتب: الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية

نجاة عبدالرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : مهرجان العلمين الجديدة

الدكتور صابر حارص يكتب: في الهجرة تتجلى تسعة معان

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ