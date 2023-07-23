محافظ أسوان يتفقد أعمال المرحلة الثانية لمشروع تركيب شبكات وخطوط الخزان الأرضى الجديد

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الأعمال الجارية بالمرحلة الثانية ( من أمام ملاهى بكار وحتى أمام مدخل جبل تقوق ) لمشروع تركيب شبكات وخطوط الخزان الأرضى الجديد لمياه الشرب سعة 7 ألاف م3 ، بعد الإنتهاء من المرحلة الأولى ( من مدخل جبل تقوق وحتى الخزان الأرضى بطريق الفنادق ) للحد من الشكاوى المتكررة من انقطاع وضعف المياه فى المناطق والأحياء السكنية الواقعة على المرتفعات الجبلية .

ويهدف المشروع لدعم وتحسين وتقوية مياه الشرب بمدينة ناصر ، ومناطق وسط وغرب المدينة بخطى طرد مجموع أطوالهم 1700 متر من إجمالى أطوال 4 كم تم العمل فى الإحلال والتجديد لهم بكورنيش النيل وكسر الحجر والسيل ، وبأقطار تتراوح ما بين500 مللى إلى 800 مللى .

مياه الشرب

ورافق المحافظ خلال الجولة الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، والعميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، بالإضافة إلى مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحى والطرق والمحليات حيث يأتي ذلك إستكمالاً للجهود المبذولة لمواصلة تنفيذ مشروعات البنية التحتية لإحلال وتجديد الشبكات والخطوط الرئيسية ، مع دعم المحطات والروافع.

وشدد اللواء أشرف عطية على أهمية الإلتزام بالبرنامج الزمنى للتنفيذ ، على أن يتم تنفيذ أعمال الرصف والتطوير والتجميل فى المسافات التى تم نهو الأعمال بها عقب إختبار الخطوط ، والتشغيل التجريبى لها ، فضلاً عن ضرورة تركيب محابس التحكم فى المياه لكل منسوب لمواجهة أى إنقطاع مفاجئ ، وعدم تأثير ذلك على باقى المناطق المجاورة .

ووجه المحافظ بالتنسيق الجيد سواء بعمل الجسات الأرضية للتأكد من عدم تعارض مسار المشروع مع أى خطوط أو شبكات للكهرباء والغاز الطبيعى والإتصالات ، علاوة على قيام إدارة مرور أسوان بتحويل الإتجاهات المرورية ووضع العلامات التحذيرية والإرشادية لتسهيل حركة المشاة والمركبات المختلفة .

جهود

وتواصل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " سلسلة الإنجازات فى كافة قطاعات العمل العام ، وفى هذا الشأن أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أن مشروعات الطرق المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية تشهد جهودا مكثفة لنهوها على الوجه الأكمل ، تواكباً مع الأعمال الجارية بالمشروعات الأخرى بمختلف القرى والنجوع .

وأشار أشرف عطية إلى أنه تم إعطاء تعليمات لمسئولى مديرية الطرق بالتنسيق مع الجهات المعنية لسرعة إنهاء كافة الأعمال المتعلقة بالرصف والتطوير بالطرق الرئيسية من أجل تحقيق السيولة المرورية المطلوبة .