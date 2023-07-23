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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يتفقد أعمال المرحلة الثانية لمشروع تركيب شبكات وخطوط الخزان الأرضى الجديد

جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية لمحافظ أسوان

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الأعمال الجارية بالمرحلة الثانية ( من أمام ملاهى بكار وحتى أمام مدخل جبل تقوق ) لمشروع تركيب شبكات وخطوط الخزان الأرضى الجديد لمياه الشرب سعة  7 ألاف م3 ، بعد الإنتهاء من المرحلة الأولى ( من مدخل جبل تقوق وحتى الخزان الأرضى بطريق الفنادق ) للحد من الشكاوى المتكررة من انقطاع وضعف المياه فى المناطق والأحياء السكنية الواقعة على المرتفعات الجبلية .

ويهدف المشروع لدعم وتحسين وتقوية مياه الشرب بمدينة ناصر ، ومناطق وسط وغرب المدينة بخطى طرد مجموع أطوالهم 1700 متر من إجمالى أطوال 4 كم تم العمل فى الإحلال والتجديد لهم بكورنيش النيل وكسر الحجر والسيل ، وبأقطار تتراوح ما بين500 مللى إلى 800 مللى .

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مياه الشرب

ورافق المحافظ خلال الجولة الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، والعميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، بالإضافة إلى مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحى والطرق والمحليات حيث يأتي ذلك إستكمالاً للجهود المبذولة لمواصلة تنفيذ مشروعات البنية التحتية لإحلال وتجديد الشبكات والخطوط الرئيسية ، مع دعم المحطات والروافع.

وشدد اللواء أشرف عطية على أهمية الإلتزام بالبرنامج الزمنى للتنفيذ ، على أن يتم تنفيذ أعمال الرصف والتطوير والتجميل فى المسافات التى تم نهو الأعمال بها عقب إختبار الخطوط ، والتشغيل التجريبى لها ، فضلاً عن ضرورة تركيب محابس التحكم فى المياه لكل منسوب لمواجهة أى إنقطاع مفاجئ ، وعدم تأثير ذلك على باقى المناطق المجاورة .

ووجه المحافظ بالتنسيق الجيد سواء بعمل الجسات الأرضية للتأكد من عدم تعارض مسار المشروع مع أى خطوط أو شبكات للكهرباء والغاز الطبيعى والإتصالات ، علاوة على قيام إدارة مرور أسوان بتحويل الإتجاهات المرورية ووضع العلامات التحذيرية والإرشادية لتسهيل حركة المشاة والمركبات المختلفة . 

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جهود

وتواصل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " سلسلة الإنجازات فى كافة قطاعات العمل العام ، وفى هذا الشأن أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان  أن مشروعات الطرق المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية تشهد جهودا مكثفة لنهوها على الوجه الأكمل ، تواكباً مع الأعمال الجارية بالمشروعات الأخرى بمختلف القرى والنجوع .

وأشار أشرف عطية إلى أنه تم إعطاء تعليمات لمسئولى مديرية الطرق بالتنسيق مع الجهات المعنية لسرعة إنهاء كافة الأعمال المتعلقة بالرصف والتطوير بالطرق الرئيسية من أجل تحقيق السيولة المرورية المطلوبة .

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