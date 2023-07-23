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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فورد F-150 البيك أب 2024 تظهر لأول مرة

فورد F-150 موديل
فورد F-150 موديل 2024 البيك أب

ظهرت سيارة فورد F-150 موديل 2024 أثناء اختبارها ، وتنتمي  F-150 الي فئة السيارات البيك أب، وتأتي البيك أب الجديدة بتصميم جديد يشبه تقليم لاريت الحالي ، بالإضافة الي انه تم وضع شعار لاريت  علي الصداد الأمامي .

 فورد F-150  موديل 2024 البيك أب موديل 2024

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- مقصورة فورد F-150  الجديدة

 فورد F-150  موديل 2024 البيك أب موديل 2024

تظهر مقصورة فورد F-150  موديل 2024 البيك أب بـ أغطية أعلى لوحة القيادة، وشاشة تعمل باللمس مركزية أكبر من المتواجدة في سابقتها .

- سعه محرك فورد F-150  

 فورد F-150  موديل 2024 البيك أب موديل 2024

تستمد فورد F-150 موديل 2024 قوتها من محرك 6 سلندر أو محرك 8 سلندر سعة 5000 سي سي ، وتقدم أيضا فورد رابتور R بمحرك 8 سلندر فائق الشحن سعه 5200 سي سي .

- تصميم فورد F-150 البيك اب

 فورد F-150  موديل 2024 البيك أب موديل 2024

جاءت سيارة فورد F-150 موديل 2024  بمصابيح أمامية معدلة وبها أضواء عمودية، وتم وضع شعار لاريت أيضا عليها، بالإضافة الي أن فورد تظهر بواجهة سفلية جديدة ولا يوجد بها زوايا حادة، وتم إضافة أيضا مصابيح ضباب على جانبي فتحات التهوية السفلية المستطيلة.

 فورد F-150  موديل 2024 البيك أب موديل 2024

تقدم البيك أب الجديدة بمصابيح خلفية نفس المتواجدة في سابقتها، وتم تزويد هيكل إضاءة داخلي جديدة، ومخارج عادم مزدوجة بجانبها زوايا أقواس مصبوبة علي الصداد الأمامي والخلفي ، وحصل الباب الخلفي علي بعض التعديلات الجديدة .

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