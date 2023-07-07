فورد تعلن نهاية إنتاج فيستا اليوم بشكل نهائي

ستخرج سيارة فورد فيستا النهائية من خط الإنتاج غدًا ، الجمعة 7 يوليو ، بعد قرار الشركة أواخر العام الماضي بإيقاف السيارة السوبر ميني الشهيرة، والتي تنتهي بعد 47 عامًا وثمانية أجيال من العيد.

سيبقى الإصدارات الأخيران مع فورد، سينضم أحدهما إلى أسطول التراث الدولي للشركة ، ومقره في مصنع كولونيا بألمانيا ، حيث تم إنتاج النموذج ، والآخر متجه إلى أسطول التراث البريطاني.

تم إلغاء فيستا لأن العلامة التجارية "احتاجت إلى مساحة في المصنع" لإنتاج سيارة فورد إكسبلورر الكهربائية متعددة الاستخدامات ، كما قال مارتن ساندر ، المدير العام لشركة فورد أوروبا ، لـ Autocarفي ديسمبر 2022.

قال ساندر: "قررنا بناء أول سيارة كهربائية كبيرة الحجم لدينا هنا في كولونيا، تأتي النقطة التي نحتاج فيها إلى مساحة للبناء لأننا نحول مصنع فيستا إلى مصنع يعمل بالبطارية بالكامل، لهذا السبب كان علينا اتخاذ قرار بضرورة وقف إنتاج فيستا ".

تم افتتاح مركز كولونيا الكهربائي، والذي يعتبر أول مصنع محايد للكربون لشركة فورد - رسميًا في 12 يونيو.

ظهرت سيارة فيستا بانتظام في القائمة السنوية لأفضل 10 سيارات مبيعًا في المملكة المتحدة منذ إطلاقها عام 1976 واحتلت الصدارة بين عامي 2009 و 2020، وهي أطول فترة على الإطلاق لسنوات متتالية على القمة.

سقطت فييستا ، في عام 2021 من بين العشرة الأوائل تمامًا حيث ضرب جائحة Covid-19سلاسل التوريد، وأُجبر العديد من المصنّعين على تحويل مخزونهم من قطع الغيار بعيدًا عن السيارات الصغيرة الأقل ربحًا ونحو سيارات الكروس أوفر وسيارات الدفع الرباعي الأكثر وفرة. عندما أوقفت فورد طلبات Fiestaمؤقتًا في يونيو 2022 ، أشارت إلى النقص في أشباه الموصلات حيث تسبب في تراكم لمدة ستة أشهر على السوبر ميني.

حلت سيارة كروس أوفر من بوما محل فيستا في تشكيلة فورد وحققت نجاحًا بحد ذاتها: كانت العلامة التجارية الأكثر مبيعًا في المملكة المتحدة في عام 2021 ، ورابع أفضل مبيعات في البلاد في عام 2022.

تتوقع الشركة بيع 600000 سيارة كهربائية سنويًا بحلول عام 2026 في إطار قسم فورد Model E ، والذي يعمل بشكل منفصل عن أقسام السيارات والمركبات التجارية ICE (Ford Blue و Ford Pro، على التوالي).

صرحت شركة فورد سابقًا أنها ستبيع السيارات الكهربائية فقط في أوروبا اعتبارًا من عام 2030.