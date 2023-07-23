عدت من الجحيم.. جايمي فوكس يكشف تطورات حالته الصحية الغامضة

كشف الممثل الشهير جايمي فوكس عن تحسن حالته الصحية في فيديو جديد له عبر انستجرام، بعد فترة طويلة من الغموض حول حقيقة ما تعرض له.

وشكر جايمي فوكس عائلته على إبقاء تفاصيل حالته الصحية سرية، لكن الصمت أدى إلى العديد من التكهنات، مؤكدا على أنه لم يصب بالشلل أو العمى كما أشيع عنه.

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وتحدث فوكس لأول مرة عقب خروجه من المستشفى، قائلا إن رسائل الدعم ساهمت كثيرا في تحسن حالته، مشيرا إلى أنه لا يرغب سوى أن يراه الجمهور في حالة جيدة، ويضحك ويمزح مهم.

جايمي فوكس الذي يبلغ من العمر 55 عاما، قال إن ابنته أنقذت حياته، وأن عائلته حرصت على حمايته، مشيرا إلى أنه يستطيع العودة حاليا إلى العمل.

وأكد جايمي فوكس على أن حالته كانت خطرة واصفا:" ذهبت إلى الجحيم وعدت وكان طريقي إلى الشفاء محفوفا ببعض الخطر، لكنني سأعود".

أثيرت حالة من الجدل خلال الفترة الماضية حول الحالة الصحية للفنان العالمي جايمي فوكس بعد مكوثه في العناية المركزة فترة طويلة دون الكشف عن طبيعة مرضه.

وكشفت عدد من المواقع الأجنبية عن إصابة جايمي فوكس بجلطة في المخ، تسببت في إصابته بالعمى المؤقت وشلل نصفي بعد حصوله على لقاح فيروس كورونا.

كانت الحالة الصحية للممثل جايمي فوكس مصدر قلق للكثيرين مؤخرا بعدما انهار في موقع تصوير أحدث أفلامه، وتردد شائعات حول انتهاء مسيرته الفنية واقتراب وفاته.