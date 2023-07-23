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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وقاية النباتات : توعية المزارعين بوسائل السيطرة على دودة الحشد الخريفية

صدى البلد

عقد معهد بحوث وقاية النباتات عدة ندوات ارشادية ومدارس حقلية و المتابعة بالمرور على زراعات الذرة بمحافظات دلتا و صعيد مصر.

يأتي ذلك في إطار تكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي باتخاذ كافة الإجراءات للسيطرة على دودة الحشد الخريفية ووضع حزمة من التدابير للإدارة المتكاملة لهذه الآفة و تعليمات الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية بتنفيذ البرامج الإرشادية للتوعية بأهمية المكافحة المستدامة للآفات باستخدام الحلول الآمنة بيئياً والاستمرارية في تقديم الدعم اللازم لتعزيز إجراءات مكافحتها.


وأوضح الدكتور أحمد عبد المجيد مدير المعهد أن البرامج الارشادية المقدمة اشتملت على تنظيم ست ندوات إرشادية بفرع المعهد بمحطة البحوث الزراعية بجزيرة شندويل - محافظة سوهاج، و منطقة سيتي- محافظة سوهاج، كما نفذ ندوات إرشادية بناحية الزنكلون مركز الزقازيق، مركز منيا القمح، منطقة الزقازيق للإصلاح الزراعي، مركز الحسينية بمحافظة الشرقية. كما شهدت برامج المكافحة المتكاملة لدودة الحشد الخريفية عددا من المدارس و المرور الحقلي بمراكز منيا القمح و ديرب نجم بمحافظة الشرقية و مركز طهطا محافظة سوهاج ومركز طلخا بمحافظة الدقهلية.

وأشار عبد المجيد إلى أن تلك البرامج الارشادية استهدفت التوعية بمظاهر الإصابة بهذه الآفة وأهم طرق الوقاية والمكافحة بالمبيدات الموصى بها من قِبل لجنة مبيدات الآفات الزراعية و هي فانتي 24% SC، اييزو 30% WG، جولد بين 90% SP، روبيك 50% WP، سبيدو 5.7% WG، كوراجن 20% SC، رادينت 12%SC و اوكتوكلود 9.75%  SC، فضلا عن  المبيد الحيوي بروتكتو WP 9.4% الذي ينتجه ويوزعه المعهد ضد الفقس الحديث للآفة، ما يؤدي إلى خفض أعدادها.

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