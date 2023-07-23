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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اعتراف خطير من زيلينسكي بشأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية

صدى البلد

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إن سبب تراجع هجوم أوكرانيا  المضاد يعود لخطوط الدفاع القوية التي أعدتها روسيا على الجبهات.

وأشار زيلينسكي إلي أن وتيرة الهجوم المضاد أبطأ ولا نريد أن نفقد جنودنا وأسلحتنا بشكل كبير.

وأضاف، كنا ننوي بدء الهجوم المضاد في الربيع لكننا لم نستطع بسبب نقص الذخائر والأسلحة.

ومنذ وقت قليل، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن أوكرانيا استعادت 50 ٪ من الأراضي التي استولت عليها روسيا.

وأكد بلينكن، أن الهجوم الأوكراني المضاد ضد روسيا صعب وسيستغرق عدة أشهر.

وفي وقت سابق هذا الشهر، قال وزير الخارجية الأمريكي، إنه من السابق لأوانه التكهن بنتائج الهجوم المضاد الذي تشنه القوات الأوكرانية في شمال شرق البلاد ضد القوات الروسية، وأن الحرب في أوكرانيا هي "فشل استراتيجي" لروسيا.

وأضاف أن الولايات المتحدة وحلفائها مستعدون لفرض عقوبات جديدة على روسيا إذا استمرت في التصعيد.

وقد أحرزت أوكرانيا تقدما كبيرا في باخموت والمناطق التي تواجه صراعا بين موسكو وكييف بعد حصولها على ذخائر عنقودية من أمريكا، رغم تهديدات وتحذيرات من بوتين بعدم استخدام هذه الذخائر.

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