عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فيديو مرعب لحرائق الغابات في اليونان وخوف السيّاح |شاهد

حرائق الغابات في
حرائق الغابات في اليونان

أثار حريق الغابات في مدينة رودس التي تعتبر من أكثر المناطق جذبًا للسياحة في اليونان ذعر العديد من السيّاح الذين كانوا متواجدين في المنطقة فور وقوع الحريق.

وانتشر فيديو على مواقف التواصل الاجتماعي يظهر العديد من السيّاح وهم يبتعدون عن مناطق الحرائق وسط دخان كثيف منبعث من وسط الأشجار ويظهر عليهم علامات الخوف والهلع. 

وبحسب صحيفة ديلي ستار، تعد رودس في اليونان مكانًا مفضلًا لقضاء العطلات الصيفية للعديد من البريطانيين، ولكن الآن سيترك العديد منهم تقطعت بهم السبل، حيث سيطرت حرائق الغابات على المنطقة وسط موجة الحر الشديدة التي تضرب معظم أنحاء أوروبا.

ويعتبر حريق رودس هو واحد من العديد من الحرائق التي تضرب البلاد في الوقت الذي تكافح فيه موجة الحر الحارقة 40 درجة مئوية.

وأكد المتحدث باسم خدمة الإطفاء، ياني أرتوبيوس، أنه تم إرسال رسائل نصية إلى السكان في أربع مناطق، بما في ذلك كيوتاري ولاردو، لحثهم على الإخلاء، حيث تم إحضار 200 من أفراد خدمة الإطفاء للتعامل مع الوضع.

وفقًا لـ CNN Greece، تم بالفعل تدمير حوالي 40.000 فدان من الأراضي، ولكن حتى الآن لم يتم هدم أي منازل بالأرض.

انهيار جسر في اليونان واحتجاز أشخاص تحت أنقاضه

بتوجهيات من الرئيس|القوات المسلحة تشارك بثلاث طائرات شينوك لإخماد حرائق غابات اليونان

اليونان مدينة رودس حريق الغابات اوروبا موجة الحر الشديدة حرائق اليونان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مايوه جريء .. سارة سلامة تتعرض للانتقادات والهجوم على السوشيال ميديا

التوقيع تم.. أغلى صفقة في الدوري المصري بـ 100 مليون جنيه.. تفاصيل

أوائل الثانوية العامة 2023 .. تفاصيل هامة بشأنهم

هتتفرج فين؟! 6 قنوات تنقل البطولة العربية أحدها محلية.. دليلك لمشاهدة مباريات الزمالك

قرار عاجل من الزمالك بشأن احتراف زيزو.. تفاصيل

الأهلي يحصل على تبرع 500 ألف دولار ويخاطب وزارة الرياضة.. تفاصيل

قرار عاجل من رئيس الإمارات لمواجهة الهجرة غير الشرعية

ممنوع الاقتراب.. بوبو يثير الجدل بشأن مستقبله مع الأهلي

موضوعات متعلقة

بتوجيهات من الرئيس|القوات المسلحة تشارك بثلاث طائرات شينوك لإخماد حرائق غابات اليونان

مشاهد مرعبة لاحتراق أفضل الوجهات السياحية في اليونان| صور

انهيار جسر في اليونان واحتجاز أشخاص تحت أنقاضه

الحرائق تلتهم فنادق اليونان وتحول السماء لضباب خانق.. ما القصة؟

صحف السعودية| الأردن يدين انتهاك المصحف الشريف.. وإجلاء 30 ألفا بسبب حرائق الغابات في اليونان

الحرائق في كل مكان.. اليونان تعيش أسوأ أيامها

حر الخليج وصل اليونان.. ارتفاع درجة الحرارة بشكل غير مسبوق وغلق الأماكن السياحية

ترشيحاتنا

وجدت ملابس نسائية في منزلي.. زوجة ثلاثينية تفضح زوجها بعد عودتها

بالقانون.. عقوبات مشددة على مروجي بيع أصول القطار الكهربائي الخفيف والسريع

فيديو مرعب لحرائق الغابات في اليونان وخوف السيّاح |شاهد

إبراهيم عادل نفس صفاته.. ميكالي يعلق على انضمام صلاح للمنتخب الأولمبي بالأولمبياد

صدمة مروعة| شاهد اللحظات الاخيرة.. الموت يخطف لاعب كمال أجسام شهير في لحظة

اعتراف خطير من زيلينسكي بشأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد| صور من الطفولة تجمع الشيف بوراك ووالده

بتوجيهات من الرئيس|القوات المسلحة تشارك بثلاث طائرات شينوك لإخماد حرائق غابات اليونان

اعتقدوا أنها جثة.. أجنبية تثير رعب جيرانها والشرطة بسبب هذا الموقف

لغز حير العالم|6 طرق.. كيف حنط الفراعنة موتاهم؟ رقم 3 ستبهرك

فيديو

شاهد خناقة بالشوم والسلاح الأبيض في عرض البحر بالإسكندرية «فيديوجراف»

بتوجيهات من الرئيس|القوات المسلحة تشارك بثلاث طائرات شينوك لإخماد حرائق غابات اليونان

أوروبا تكافح «نيران وحر غير مسبوق» وقتلى في فيضانات باكستان وكندا «فيديوجراف»

مش هنعيد من الأول .. كواليس مفاوضات سد النهضة| تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الأصل في الأشياء الإباحة دون الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق

هند عصام

الأم اللعوب وخصلات الشعر الصفراء

مجدي أبوزيد

مجدى أبوزيد يكتب: الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية

نجاة عبدالرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : مهرجان العلمين الجديدة

الدكتور صابر حارص يكتب: في الهجرة تتجلى تسعة معان

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ