فيديو مرعب لحرائق الغابات في اليونان وخوف السيّاح |شاهد

أثار حريق الغابات في مدينة رودس التي تعتبر من أكثر المناطق جذبًا للسياحة في اليونان ذعر العديد من السيّاح الذين كانوا متواجدين في المنطقة فور وقوع الحريق.

وانتشر فيديو على مواقف التواصل الاجتماعي يظهر العديد من السيّاح وهم يبتعدون عن مناطق الحرائق وسط دخان كثيف منبعث من وسط الأشجار ويظهر عليهم علامات الخوف والهلع.

وبحسب صحيفة ديلي ستار، تعد رودس في اليونان مكانًا مفضلًا لقضاء العطلات الصيفية للعديد من البريطانيين، ولكن الآن سيترك العديد منهم تقطعت بهم السبل، حيث سيطرت حرائق الغابات على المنطقة وسط موجة الحر الشديدة التي تضرب معظم أنحاء أوروبا.

ويعتبر حريق رودس هو واحد من العديد من الحرائق التي تضرب البلاد في الوقت الذي تكافح فيه موجة الحر الحارقة 40 درجة مئوية.

وأكد المتحدث باسم خدمة الإطفاء، ياني أرتوبيوس، أنه تم إرسال رسائل نصية إلى السكان في أربع مناطق، بما في ذلك كيوتاري ولاردو، لحثهم على الإخلاء، حيث تم إحضار 200 من أفراد خدمة الإطفاء للتعامل مع الوضع.

وفقًا لـ CNN Greece، تم بالفعل تدمير حوالي 40.000 فدان من الأراضي، ولكن حتى الآن لم يتم هدم أي منازل بالأرض.