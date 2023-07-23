شريف يقود الهجوم .. كولر يعلن تشكيل الأهلي في مباراة بيراميدز

أعلن مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي تشكيل الفريق لمواجهة بيراميدز التي تجمع الفريقين بعد قليل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.
وجاء تشكيل الفريق على النحو التالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: خالد عبد الفتاح وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وكريم الدبيس.
خط الوسط: مروان عطية ومحمد فخري ومحمد الضاوي كريستو ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر.
خط الهجوم: محمد شريف.
ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي ورامي ربيعة وأحمد عبد القادر وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي معلول وأحمد قندوسي ورأفت خليل وأحمد نبيل كوكا.