شريف يقود الهجوم .. كولر يعلن تشكيل الأهلي في مباراة بيراميدز

الأحد 23/يوليو/2023 - 07:43 م 7/23/2023 7:43:24 PM

أعلن مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي تشكيل الفريق لمواجهة بيراميدز التي تجمع الفريقين بعد قليل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الفريق على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وكريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية ومحمد فخري ومحمد الضاوي كريستو ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمد شريف.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي ورامي ربيعة وأحمد عبد القادر وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي معلول وأحمد قندوسي ورأفت خليل وأحمد نبيل كوكا.