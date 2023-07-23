عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شريف يقود الهجوم .. كولر يعلن تشكيل الأهلي في مباراة بيراميدز

الأهلي
الأهلي

أعلن مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي تشكيل الفريق لمواجهة بيراميدز التي تجمع الفريقين بعد قليل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الفريق على النحو التالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: خالد عبد الفتاح وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وكريم الدبيس. 
خط الوسط: مروان عطية ومحمد فخري ومحمد الضاوي كريستو ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر.
خط الهجوم: محمد شريف.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي ورامي ربيعة وأحمد عبد القادر وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي معلول وأحمد قندوسي ورأفت خليل وأحمد نبيل كوكا.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أثارت الجدل .. كريم عبد الخالق يكشف حقيقة تواجد إمام عاشور في ملهى ليلي

التوقيع تم.. أغلى صفقة في الدوري المصري بـ 100 مليون جنيه.. تفاصيل

أوائل الثانوية العامة 2023 .. تفاصيل هامة بشأنهم

مايوه جريء .. سارة سلامة تتعرض للانتقادات والهجوم على السوشيال ميديا

هتتفرج فين؟! 6 قنوات تنقل البطولة العربية أحدها محلية.. دليلك لمشاهدة مباريات الزمالك

قرار عاجل من الزمالك بشأن احتراف زيزو.. تفاصيل

الأهلي يحصل على تبرع 500 ألف دولار ويخاطب وزارة الرياضة.. تفاصيل

وجدت ملابس نسائية في منزلي.. زوجة ثلاثينية تفضح زوجها بعد عودتها

ترشيحاتنا

اخيرا .. تعرف على سعر هيونداي فيرنا الجديدة كليا موديل 2023

طلعوه سكران وهو في القاهرة.. الفنان كريم عبد الخالق يُبرئ إمام عاشور

مزيدا من التقدم والرقي والنماء.. سلطان عمان يهنئ الرئيس السيسي بذكرى 23 يوليو

انكسار درجات الحرارة.. الأرصاد تزف بشرى سارة عن حالة الطقس.. فيديو

الجمع بين معاشين ابرزها.. مزايا بالجملة لذوي الهمم بعد حملة وزارة التضامن

من يفوز في الحرب؟ .. مقارنة بالأرقام بين الجيش الصيني والتايواني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رقم لا يصدق| كم طن ذهب اشتراها المصريون خلال 2022 ؟

بالتايجر الجرئ.. نادين نجيم تثير الجدل باطلالة ملفتة

لهذا السبب.. نشطاء مناخ يخاطرون بحياتهم فوق نصب تذكاري في اسكتلندا..فيديو

خبير آثار يطالب بتوثيق معطيات ثورة يوليو وتقديمها للتسجيل تراثا لامادي باليونسكو

فيديو

شاهد خناقة بالشوم والسلاح الأبيض في عرض البحر بالإسكندرية «فيديوجراف»

بتوجيهات من الرئيس|القوات المسلحة تشارك بثلاث طائرات شينوك لإخماد حرائق غابات اليونان

أوروبا تكافح «نيران وحر غير مسبوق» وقتلى في فيضانات باكستان وكندا «فيديوجراف»

مش هنعيد من الأول .. كواليس مفاوضات سد النهضة| تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الأصل في الأشياء الإباحة دون الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق

هند عصام

الأم اللعوب وخصلات الشعر الصفراء

مجدي أبوزيد

مجدى أبوزيد يكتب: الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية

نجاة عبدالرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : مهرجان العلمين الجديدة

الدكتور صابر حارص يكتب: في الهجرة تتجلى تسعة معان

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ