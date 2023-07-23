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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

قرار جديد من التعليم بشأن مسابقة 30 ألف معلم

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني حرصه على المتابعة المستمرة لكافة المستجدات المتعلقة بـ"مسابقة 30 ألف معلم".

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، حرصه على أبنائه من المعلمين الجدد الذين اجتازوا العديد من الخطوات في إطار مسابقة 30 ألف معلم ، مشيرا في هذا الإطار إلى أنه سيتم إتاحة الفرصة للمعلمين والمعلمات الجدد لاستكمال الاختبارات المتبقية لهم في مسابقة 30 ألف معلم الذين حالت ظروفهم الصحية دون استكمالها والتي تتعلق بـ( الحمل - الولادة - الوزن الزائد).

كما أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ،  أنه سيتم التواصل مع مجموعة المعلمين والمعلمات الذين حالت ظروفهم الصحية دون استكمالهم باقي اختبارات مسابقة 30 ألف معلم ، وذلك  من قبل المنسقين المختصين في الوزارة لتوضيح الخطوات المقبلة ومواعيد استكمال اختبارات مسابقة 30 ألف معلم عقب انتهاء ظروفهم الصحية.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أن رؤية الوزارة ترتكز على اختيار معلمين يتمتعون بمهارات مهنية، ومعارف متجددة، وقيم وسلوكيات مهنية سليمة ولديهم القدرة على تنمية مهاراتهم بشكل متواصل حتى يتمكنوا من مواكبة أساليب التعليم الحديثة، وبما يمكنهم من بناء شخصية الطفل وتطوير قدراته من جميع الجوانب المعرفية والمهارية وإعداده للمستقبل.

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