كله بيقول عليا عانس .. فتاة باكية: عاوزة عريس أربعيني

كشفت فتاة تدعي شيريهان تفاصيل معاناتها من عدم الزواج والأمر الذي دفعها لطلب الزواج عبر السوشيال ميديا.

وأوضحت شيريهان خلال حوارها مع برنامج "تفاصيل" المذاع عبر قناة "صدى البلد 2"، أن لديها صديقة منذ 5 سنوات وتغير على زوجها منها ودائما تدخل في مشاكل معه بسببها.

وتابعت شيريهان قائلة:" كنت أنا وهي وزوجها في وسط البلد واتخانقت مع جوزها بسببي فدخلت في نوبة بكاء وشاهدت صحفي طلبت عمل لقاء معه للبحث عن عريس".

عانس

وأضافت شيريهان باكية:" مش ذنبي اني متجوزتش لحد دلوقت كل الناس بتقول عليا عانس".

اكدت شيريهان أنها تريد الزواج من رجل بين عمر ال 40 ل 60 عاما، لأن الشباب لا يقدرون الفتيات هذه الأيام.

https://fb.watch/lZblAxbJoO/?mibextid=RUbZ1f