بعد ساعات| تويتر يعلن أكبر مفاجآته.. وهذا شكل الشعار الجديد

بعد ساعات قليلة من الآن يعلن تويتر عن أكبر تغيير له، حيث سيغير شعار العصفور الأزرق الذي طالما اشتهر به تويتر منذ إنشائه إلى علامة جديدة تماما ستكون عبارة عن حرف X، كما سيحصل موقع التواصل الاجتماعي الأشهر على مزيد من التغييرات الجريئة.

وأعلن مالك تويتر، إيلون ماسك عن خطته لاستبدال شعار العصفور الأزرق الشهير بحرف "X" عبر مقطع فيديو قصير على حسابه الرسمي، حيث سيبدأ التغيير تدريجيًا للمستخدمين خلال الساعات القليلة المقبلة، كما سيتم تغيير عنوان إلى URL X.com .

وسيعيد عنوان الويب الجديد لـ تويتر ( URL X.com ) توجيه المستخدمين تلقائيًا إلى Twitter تويتر، ويُعد التغييران معًا أحدث التغييرات وأكثرها إثارة للجدل في النظام الأساسي لـ تويتر منذ شراء إيلون ماسك له العام الماضي.

وسيكون التصميم الجديد الخاص بتويتر والذي سيضم حرف X باللونين الأسود والأبيض، وكان ماسك قد ألمح إلى التغيير في وقت مبكر من شهر أكتوبر من العام الماضي حتى قبل شرائه تويتر، حيث قال على حسابه : "شراء تويتر يُعد تسريعًا لإنشاء X ، التطبيق الشامل لكل شيء".

وقام ماسك مؤخرا بتغيير شركة تويتر المالكة لتطبيق تويتر إلى X Corp ، ونقلها من مقر الشركة في ديلاوير إلى نيفادا، حيث الشركة الأم Holdings XCorp ، والتي تضم جميع شركات ماسك.