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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تاس الروسية تكشف موعد تركيب أول وحدة نووية في محطة الضبعة

محطة الضبعة
محطة الضبعة

كشفت وكالة "تاس" الروسية عن استعداد مصر وروسيا تركيب أول وحدة نووية في محطة الضبعة على ساحل البحر المتوسط يوم 6 أكتوبر، تزامنا مع الاحتفالات انتصارات أكتوبر.

وذكرت الوكالة الروسية أن المعدات النووية الأولى ستركب في أول وحدة للطاقة نووية بمحطة الضبعة، بمشاركة شركة "روسآتوم" في يوم 6 أكتوبر 2023.

وتوضع "مصيدة قلب المفاعل" أسفل "حلة ضغط المفاعل" لكل وحدة من الوحدات النووية الأربع، حيث يكون دورها فى حالات الحوادث الشديدة، وعند "انصهار قلب المفاعل تقوم بالتقاط المواد المنصهرة التي تحمل مواد مشعة تصل درجة حرارتها إلى حوالي 2000 درجة مئوية، كما تمنع وصولها إلى جوف الأرض، ولذلك تأتي أهمية "مصيدة قلب المفاعل" التي تعد أول وحدة ثقيلة تأتي من روسيا لتركيبها قبل "حلة ضغط المفاعل النووي".

ويكون العمر الافتراضي لـ"مصيدة قلب المفاعل" من عمر المحطة النووية، حيث تكمن أهميتها في أنها من أهم الوحدات اللازمة لبناء المفاعل النووي، كما تعمل على الاحتفاظ بالمواد المنصهرة وتحافظ عليها وتبردها، فضلا عن أنها تضمن تقليل نسب تولد الهيدروجين وتقلص الضغط العالي فى حال وقوع حادث.

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