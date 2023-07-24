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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تطورات الحالة الصحية للشاعر شوقي حجاب

سلمى صباحي - شوقي
سلمى صباحي - شوقي حجاب

كشفت الفنانة سلمى صباحي، تفاصيل الحالة الصحية للشاعر شوقي حجاب، وكتبت سلمى منشور، عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك”،: شوقي حجاب هو الباقي من الزمن الجميل، اللي كان فيه شعراء كبار بجد بيكتبوا للأطفال، هو مبدع شخصية بقلظ، اللي كلنا حبيناه مع ماما نجوى".

 

وتابعت قائلة: “هو مبدع شخصية كوكي كاك، ومؤلف ومخرج المسلسل بتاعه اللي كلنا اتعلقنا بيه وإحنا صغيرين .. هو مخرج أهم برامج الأطفال، وكاتب أجمل أغاني الأطفال اللي اتربينا عليها واتعلمنا منها، كفاية أنه بكلمات بسيطة جدًا عرفنا قيمة العيلة، والصاحب والبلد في بابا حبيبي ماما حبيبتي جدو حبيبي تيتة، حبيبتي أخويا حبيبي، أختي حبيبتي صاحبي حبيبي، وبلدي حبيبتي”.

يذكر أن كشفت ابنة الشاعر شوقي حجاب تطورات حالته الصحية، بعد إصابته بالتهابات حادة بالكلى والكبد.

 

وقالت ابنة شوقي حجاب في تصريحات لـ "صدى البلد" إن والدها حالته صعبة وحرجة للغاية ولكنه خرج من العناية المركزة ويتحدث قليلا.

شوقي حجاب

تعرض الشاعر الكبير شوقي حجاب، لأزمة صحية، نقل على أثرها إلى المستشفى، ودخل العناية المركزة؛ بسبب إصابته بالسرطان.

بعد إصابته بالتهابات حادة بالكلى والكبد.. تطورات الحالة الصحية للشاعر شوقي حجاب

مستشفى النجوم| الشاعر شوقي حجاب يصاب بالسرطان.. تدهور حالة عمرو محمد علي.. جراحة ناجحة في قلب طارق النهري

 

وكشف الكاتب أكرم السعدني، شقيق الفنان صلاح السعدني، تفصيل الوعكة الصحية لـ الشاعر شوقي حجاب، من خلال منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مطالبًا بعلاجه على نفقة الدولة.

أزمة شوقي حجاب الصحية 
وكتب أكرم السعدني: «الفنان والشاعر الرقيق شوقي حجاب يرقد بمستشفى الجنزوري بمنطقة قصر الطاهرة، يعاني من التهابات حادة بالكلى والكبد، وهو في الأساس يعاني من سرطان البروستاتا، وقد أمضى الشاعر الكبير يومين بالعناية المركزة، وتم نقله لغرفة بالمستشفى؛ انتظارًا لنتيجة التحاليل».

وتابع السعدني، في منشوره: «ومع الأسف الشركة المتعاقدة مع اتحاد الكتاب، أبلغت الأسرة أن تكلفة العلاج في العناية المركزة فقط، بلغت 40 ألف جنيه، وأن الشركة لن تدفع مليمًا واحدًا، ونتمنى من وزير الصحة واتحاد الكتاب، سرعة التدخل؛ لعلاج الفنان والشاعر الكبير».

وأضاف أكرم السعدني في منشور آخر، موجها حديثه إلى وزير الصحة: «أعتقد أن شوقي حجاب يستحق قرارا بالعلاج على نفقة الدولة».

 

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