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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حمزة نمرة يكشف موعد طرح أغنيته الجديدة إسكندرية

حمزة نمرة
حمزة نمرة

كشف الفنان حمزة نمرة عن موعد طرح أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "إسكندرية"، وعبر عن تحمسه الشديد لها.

وكتب حمزة نمرة منشورا، عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" قال من خلاله : إسكندرية.. علاقتي بإسكندرية بدأت من الطفولة، لما كنا بننزل مصر إجازة كانت اسكندرية أسبوعين أساسيين  في الإجازة،  بعد زيارة الأهل والقرايب في القاهرة والمنصورة، منظر البحر في آخر الشارع من شباك العربية محفور جوايا.

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وتابع : "لما رجعنا مصر نهائي قولنا لـ بابا بدون ما نتردد عايزين نعيش في اسكندرية.. حب عجيب من صغرنا، اسكندرية خدتني بالحضن، عرفتني على المزيكا، وعرفتني على صحاب عمري، وقبل كل ده عرفتني على نفسي".

 

كما أضاف حمزة نمرة: "أنا إسكندراني، محبة كدة الغروب.. منظر الغروب على البحر دايمًا بيلهمني.. قصص وحكايات وذكريات، كل واحد فينا وله حكاية معاه.. استنوا أغنية اسكندرية وأغنية غروب الأربعاء اللي جاي الساعة 7 مساءً".

 

يذكر أن أطلق الفنان حمزة نمرة أولى أغنيات ألبومه الجديد "رايق"، وذلك بشكل فيديو كليب تم تصويره في اليونان.

ويروي حمزة عطش جمهوره لأغانيه عبر إطلاق الأغنية الرئيسية لألبوم "رايق"، والذي يخوض به أولى تجاربه في عالم الألبومات الصيفية، عبر 13 أغنية يتم إطلاقها فرادى بواقع أغنية جديدة في الأربعاء من كل أسبوع.

ويقدم نمرة جرعة مركزة من البهجة والتفاؤل و"الفرفشة" عبر أغنية "رايق"، التي تتلاءم مع بدايات موسم الصيف وهو ما يتجسد في مشاهد الكليب المبهجة الذي تم تصويره في اليونان تحت إدارة المخرج مصطفى السولي.

الفنان حمزة نمرة إسكندرية الفيسبوك مصر المزيكا رايق اليونان

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