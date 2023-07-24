مع انتظار قرار الفيدرالي.. مفاجأة في أسعار النفط عالميا

انخفضت أسعار النفط اليوم الاثنين مع ترقب المستثمرين لمزيد من الرفع في أسعار الفائدة من البنكين المركزيين الأمريكي والأوروبي، في حين أبقت قلة المعروض وآمال بخصوص تحفيزات صينية خام برنت عند 80 دولارا للبرميل.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 41 سنتا أو 0.5% إلى 80.66 دولار للبرميل. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 37 سنتا أو 0.5% إلى 76.70 دولار للبرميل.

وارتفع الخامان 1.5% و2.2% على التوالي في الأسبوع الماضي، في رابع أسبوع على التوالي للمكاسب مع توقع انخفاض المعروض في أعقاب تخفيضات مجموعة أوبك+. كما تصاعد القتال في الأسبوع الماضي في أوكرانيا بعد انسحاب روسيا من اتفاق نقل الحبوب عبر البحر الأسود.

ويأخذ المستثمرون في الاعتبار برفع الفائدة ربع نقطة مئوية في البنك المركزي الأمريكي والمركزي الأوروبي هذا الأسبوع، لذلك سيكون التركيز منصبا على تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) جيروم باول ورئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد بخصوص رفع الفائدة مستقبلا.

كما تترقب أطراف السوق أيضا أن تطبق الصين إجراءات تحفيز لدعم اقتصادها المتعثر، الأمر الذي سينعش على الأرجح الطلب على النفط في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.