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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أكتر حاجة تستاهل فلوسك.. ساعة Apple Watch تنقذ حياة شخص من حادث شنيع

أكتر حاجة تستاهل
أكتر حاجة تستاهل فلوسك..ساعة Apple Watch تنقذ حياة شخص من حا

 لعبت ساعة آبل الذكية Apple Watch مرة أخرى دورا حيويا هاما في إنقاذ حياة شخص وهو عداء نرويجي. تعرض روبرت ناس، مدير استثمارات يبلغ من العمر 59 عامًا، لحادث خلال جريه في بيرغن بالنرويج. بفضل قدرات كشف السقوط والاتصال الطارئ في ساعة آبل، تمكن من الحصول على المساعدة بسرعة والحصول على العناية الطبية التي يحتاجها بشدة.

بدأ ناس جريه من أطراف بيرغن في الصباح الباكر. على الرغم من كونه عداءً متمرسًا معرفًا بالمسار، إلا أنه تزحلق على منعطف، مما أدى إلى كسور متعددة في الضلوع وانهيار الرئة.

 وبتعرضه لآلام حادة وصعوبات في التنفس، لم يتمكن من الوصول إلى هاتفه الآيفون للاتصال بالمساعدة. ومع ذلك، أثبت تفكيره السريع ووجود ساعته من آبل أنهما أنقذا حياته.

عوضًا عن الانتظار حتى تنشط ميزة كشف السقوط، اتصل ناس يدويًا برقم الإنقاذ الطارئ من خلال ساعته من آبل، مما استدعى سيارة إسعاف إلى موقعه بسرعة. خلال 15 دقيقة، كان في طريقه إلى المستشفى المحلي لتلقي العلاج الطبي.


خلال فترة الانتظار، لاحظ ناس أكثر من 100 سيارة تمر عليه ولكنه لم يتمكن من إشارة لطلب المساعدة بسبب مخاوف السلامة. وأثبتت قدرة الاتصال الطارئ الخفية في ساعة آبل قيمتها في هذا الوضع.

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بعد تلقي العلاج الطبي، أكد الأطباء مدى حدة إصاباته، وعبر ناس عن امتنانه لساعة آبل لإنقاذ حياته. وأشار إلى أن الاستجابة الفورية للجهاز كانت حاسمة بسبب حالته الحرجة.

تضاف هذه الحادثة إلى القائمة المتزايدة من الأرواح التي تم إنقاذها بفضل ساعة آبل، التي حصلت على إشادة بميزات كشف السقوط وكشف الحوادث. وتشمل الحالات السابقة إنقاذ رجل يعاني من نزيف داخلي خطير ومساعدة امرأة في سينسيناتي تعاني من تجلط دموي عالي المخطورة.

تستمر ساعة آبل في إظهار التزامها بسلامة ورفاهية المستخدمين، مما يجعلها خيارًا شائعًا بين الأفراد الذين يبحثون عن أجهزة قابلة للارتداء الذكية مع قدرات مراقبة علامات حيوية. وتعتبر هذه الميزات مثالية للأشخاص الذين يمارسون الرياضة والنشاطات الخارجية، ولمن يعانون من أمراض مزمنة أو حالات صحية حرجة.

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