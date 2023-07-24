صحف الكويت| السيسي: ما حدث بمصر بين 2011 و2014 فوضى هددت البلاد.. ودعوات لمقاطعة مدنّسي المصحف

الكويت للمجتمع الدولي:

إحراق متطرفين للمصحف في الدنمارك استفزاز جديد لمشاعر المسلمين

محمد بن زايد يتبرع بـ 100 مليون دولار لمبادرات «مسار روما»

بوتين:

الغرب استغل اتفاق الحبوب لإثراء شركاته

أوكرانيا:

هجوم روسي على منشأة يدمر مخزن حبوب

روسيا.. طائرتان مسيّرتان هاجمتا موسكو



تناولت الصحف الكويتية اليوم، الاثنين، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، فيما ركزت بشكل خاص على الشأن المصري.



وسلطت صحيفة القبس الضوء على كلمة الرئيس السيسي في الذكرى الـ 71 لقيام ثورة يوليو والتي قال فيها إن مصر شهدت خلال الفترة من العام 2011 إلى العام 2014، فترة عصيبة من الفوضى وعدم الاستقرار هددت وجود الدولة ذاته، ومقدرات شعب مصر، مضيفا أنه كان لزاما لذلك أن يتم التفكير بجدية في المستقبل وفي الجمهورية الجديدة وإعادتها لمكانها المستحق بين الأمم.

وأضاف، أن المصريين تأكدوا بعين اليقين أن الوطن الآمن المستقر يعلو ولا يعلى عليه، كما أن التطوير والتحديث الاجتماعي والاقتصادي أصبح ضرورة للحياة والمستقبل وليس ترفا ورفاهية، مشيرا إلى أن الواقع الديموغرافي والاقتصادي يحتم الحديث ليس عن التنمية بالمفهوم التقليدي، وإنما عن الانطلاق بمعدلات نمو مرتفعة ومتلاحقة.

وقال الرئيس السيسي إن أهداف بلاده حاليا هي: تحقيق تنمية مستدامة متسارعة، وتوفير فرص متكافئة للعمل، والحياة الكريمة، وبناء القدرة الوطنية في جميع المجالات، لتصل مصر إلى الموضع الذي يطمح إليه شعبها، مضيفاً أن تحقيق كل ما سبق، والحفاظ عليه وتنميته يتطلب، بالتوازي مع مسيرة البناء والتعمير تطوير الخصائص الإنسانية في المجتمع وبناء الإنسان المصري والارتقاء بأحواله تعليميا وصحيا وثقافيا.

محليا، أشارت صحيفة الوطن إلى اعلان رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب شعيب المويزري أن اللجنة وافقت بالإجماع على زيادة المعاشات التقاعدية وزيادة القرض الحسن، وذلك في ظل عدم موافقة الحكومة ممثلة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.



وبين المويزري أن ما وافقت عليه اللجنة تضمن زيادة القرض الحسن من 7 أضعاف المعاش التقاعدي إلى 21 ضعف المعاش. مشيرا إلى أن نسبة الاستقطاع ستكون بما لا يقل عن ٪5 ولا تزيد على ٪15 (حسب ما يقرره صاحب المعاش لدفع الأقساط). ويكون الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية 1000 دينار.



أوضحت صحيفة القبس إعلان وزارة الخارجية إدانة واستنكار الكويت الشديدين لقيام مجموعة من المتطرفين بحرق نسخة من المصحف الشريف في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، في خطوة استفزازية جديدة من شأنها تعميق مشاعر الكراهية والتطرف، وتسيء إلى مشاعر ملايين المسلمين حول العالم.



وطالبت الوزارة في بيان صحافي حكومة مملكة الدنمارك بضرورة تحمل مسؤولياتها للوقوف على خلفية هذا الفعل المشين، والعمل على اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لوقف هذه التصرفات غير المسؤولة والممارسات المرفوضة التي تستهدف رموز ومقدسات المسلمين بالشكل الذي يضمن عدم تكرارها، والعمل على سرعة محاسبة مرتكبيها، وعدم السماح لهم باستغلال حرية الرأي والتعبير كذريعة للإساءة إلى الدين الإسلامي الحنيف وكل الأديان السماوية الأخرى.



قالت صحيفة الراي إن 6 لجان برلمانية تعقد اجتماعاتها، اليوم الاثنين، لمناقشة الموضوعات المدرجة على جداول أعمالها وتكليفات المجلس لها.

وتناقش لجنة الإسكان والعقار مجموعة من الاقتراحات بقوانين، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار وزير المالية بالوكالة، ووزير العدل وزير الدولة لشؤون الإسكان، ووزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاتصالات، وممثلين عن وزارتي المالية والعدل وبلدية الكويت والمؤسسة العامة للرعاية السكنية.

عربيا وإقليميا، أفادت صحيفة الجريدة إلى مشاركة شارك الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات في أعمال ««المؤتمر الدولي للتنمية والهجرة» الذي انطلقت فعالياته في روما أمس.

وافتتحت المؤتمر رئيسة وزراء إيطاليا جورجــا ميلوني بحضور رؤساء دول وحكومات ومسؤولين معنيين وخبراء إلى جانب ممثلي العديد من المنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات المعنية بقضايا الهجرة وتحدياتها والتنمية الاقتصاديـــة والاجتماعية وغيرها.

وفي كلمته خلال «مؤتمر التنمية والهجرة»، أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد مساهمة الإمارات بمبلغ 100 مليون دولار لدعم المشاريع التنموية في الدول المتأثرة بظاهرة الهجرة غير النظامية، ويتضمن ذلك دعم المبادرات المطروحة في «مسار روما»، حسبما أوردت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).

أوضحت صحيفة الوطن إعلان قطر، أمس الأحد، تعيين الدكتور سلطان المنصوري سفيرا فوق العادة مفوضا لدى الإمارات.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية (قنا) عن الديوان الأميري القول في بيان إن ذلك يأتي بموجب قرار أميري أصدره أمير قطر الشيخ تميم بن حمد.

وأشارت إلى أن القرار يقضي بتنفيذ ذلك والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.



أوضحت صحيفة الراي إدانة الإمارات العربية المتحدة بشدة ما قام به متطرفون في الدنمارك من حرق نسخة من المصحف الشريف، مطالبة الحكومة الدنماركية بتحمل المسؤولية وإيقاف تلك الأفعال المسيئة.

وشددت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها على أهمية مراقبة خطاب الكراهية التي تؤثر سلبا في تحقيق السلام والأمن، مؤكدة رفضها استخدام حرية التعبير كمسوغ لمثل هذه الأفعال الشنيعة.



أشارت صحيفة الأنباء إلى تحذير المملكة العربية السعودية من استمرار التعدي على المقدسات الإسلامية، وآخرها ما قامت به مجموعة متطرفة في الدنمارك بحرق نسخة من القرآن الكريم أمام سفارة العراق في العاصمة كوبنهاغن.

وأعربت الخارجية السعودية عن إدانة واستياء المملكة الشديدين جراء عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار حوادث التعدي على المقدسات الإسلامية، وآخرها ما قامت به مجموعة متطرفة في الدنمارك بحرق نسخة من القرآن الكريم، ورفع شعارات كراهية وعنصرية ضد الإسلام والمسلمين أمام سفارة جمهورية العراق في العاصمة كوبنهاجن.

ومن جانبه، انتقد مفتي عام سلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي تمادي السويد في تحديها للإسلام والمسلمين، بعد سماحها لمواطن عراقي بتمزيق نسخة من المصحف الشريف، مطالبا «المسلمين بقطع جميع العلاقات معها ومقاطعتها مقاطعة حازمة لا تراخي فيها».

بدوره، أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه بأشد العبارات إقدام مجموعة متطرفة بحرق نسخة من المصحف الشريف أمام السفارة العراقية في العاصمة الدنماركية. وأعرب طه، في بيان نشرته التعاون الإسلامي على موقعها الإلكتروني امس، عن «عميق الاستياء إزاء تكرار حوادث التعدي على المقدسات الإسلامية، التي تمثل تحريضا على الكراهية الدينية والتعصب والتمييز»، محذرا من «عواقبها الخطيرة».

ذكرت صحيفة الجريدة أن لبنان أمام أسبوع حاسم ومفصلي، ترقُّباً لما سيتقرر بخصوص مغادرة حاكم المصرف المركزي رياض سلامة لمنصبه في 31 الجاري. ولا تزال الدوائر الحكومية والسياسية تبحث في كيفية التعاطي مع هذا الاستحقاق، خصوصاً في ظل تضارب واضح بالآراء على أكثر من صعيد، وحتى داخل الفريق الواحد. الانقسام يسري على القوى السياسية ومكونات الحكومة، فحزب الله يتمسك بتسلّم النائب الأول للحاكم، وسيم منصوري، صلاحيات الحاكم، وهو أمر يتهيبه الرئيس نبيه بري ومنصوري نفسه، خوفاً من انفجار الأزمة المالية بوجهيهما، أو تحميلهما مسؤولية اعتماد سياسات نقدية مشابهة لما اعتمده سلامة نفسه.

قالت صحيفة الأنباء إن لجنة مشتركة أردنية - سورية عقدت أول اجتماع لها في عمان أمس، للبحث في مكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود بين البلدين على ما أعلنت وزارة الخارجية الأردنية في بيان.

وكانت اللجنة الأردنية - السورية المشتركة للتعاون في مكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود السورية إلى الأردن، شكلت تنفيذا لما اتفق عليه خلال اجتماع عمان التشاوري الذي استضافه الأردن في الأول من مايو الماضي.

وبحثت اللجنة «التعاون في مواجهة خطر المخدرات ومصادر إنتاجه وتهريبه، والجهات التي تنظم وتدير وتنفذ عمليات تهريبها عبر الحدود إلى الأردن» على ما جاء في بيان الوزارة.

أشارت صحيفة الوطن إلى اعلان الجيش السوداني، مساء الأحد، بتحطم طائرة مدنية في مطار بورتسودان.

وقال الجيش السوداني في بيان: "تحطمت مساء اليوم بمطار بورتسودان طائرة نقل مدنية طراز أنتنوف نتيجة لعطل فني أثناء إقلاعها". وأضاف البيان: "أدى الحادث إلى وفاة 9 أشخاص منهم أربعة عسكريين ونجاة طفلة".

ذكرت صحيفة الراي أن المتحدث باسم مركز شيبا الطبي قال إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غادر اليوم الاثنين المركز الذي ظل فيه ليلتين خضع خلالهما لتركيب جهاز لتنظيم ضربات القلب.

وتابع شاهد من رويترز خروج موكب نتنياهو من المستشفى.

دوليا، أفادت صحيفة الراي بإعلان رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين إن طائرات مسيرة اصطدمت بمبنيين غير سكنيين في العاصمة الروسية في نحو الرابعة صباحا (0100 بتوقيت جرينتش) اليوم الاثنين.

وأضاف على تطبيق تيليغرام «لم يسفر ذلك عن أضرار جسيمة أو إصابات».

أشارت صحيفة القبس إلى ما قاله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن اتفاق الحبوب استخدم من قبل الغرب وبلا خجل من أجل إثراء الشركات الأميركية والأوروبية الكبيرة التي قامت بتصدير الحبوب من أوكرانيا وإعادة بيعها للدول الأخرى.



وفي مقال لبوتين نشره موقع الكرملين، اليوم الإثنين، قال الرئيس الروسي إنه «لم يعد هناك جدوى من استمرار صفقة الحبوب التي لا تحقق هدفها الإنساني».

وأضاف بوتين، بلدنا قادر على استبدال الحبوب الأوكرانية سواء على أساس تجاري أو على أساس مجاني، متوقعا حصادا كبيرا للحبوب هذا العام.

ونوه الرئيس الروسي أنه على الرغم من العقوبات «ستواصل روسيا العمل بكل ما بوسعها لتنظيم توريد الحبوب والأغذية والأسمدة إلى إفريقيا».



ذكرت صحيفة الراي إن هجوم روسي استهدف منشأة تابعة لمرفأ في منطقة أوديسا بجنوب أوكرانيا وأدى إلى تدمير مخزن حبوب، على ما أعلنت قيادة العمليات الأوكرانية في جنوب البلاد الاثنين.

وأوضحت القيادة «هذا الليل استهدف هجوم استمر حوالى أربع ساعات بواسطة مسيّرات +شاهد 136+ منشأة مرفأ» مؤكدة «تدمير مخزن حبوب وتضرر خزانات لأنواع أخرى من الشحنات».

قالت صحيفة الجريدة إنه بعد يومين من تحذّيره الشديد لبولندا، واتهامه لها بإعداد «خطط انتقامية» والرغبة في السيطرة على أراضٍ في غرب أوكرانيا، التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، نظيره البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، وأجريا محادثات في قصر قسطنطينوفسكي في سان بطرسبرغ، تناولت وضع مجموعة فاغنر وطلبها اجتياح بولندا، والشراكة الاستراتيجية وتكامل الاتحاد والهجوم الأوكراني المضاد

وأقرّ بوتين، الذي قرر تغيير خططه وتمديد محادثاته مع حليفه الوثيق يوماً ونصف اليوم، باستمرار الهجوم الأوكراني المضاد، رغم فشله، مشيراً إلى أن كييف تكبّدت خسائر إضافية فادحة تجاوزت 26 ألف شخص خلال الفترة الأخيرة، إضافة إلى خسارة الكثير من المرتزقة الأجانب، وتدمير الجيش الروسي عدداً قياسياً من المعدّات والتقنيات والأسلحة الغربية. وأكد بوتين أنه يتم تنفيذ جميع الخطط حتى بوتيرة أفضل من المتوقع

وفي استفزاز جديد لبولندا، التي نشرت قوات على حدودها الشرقية، قال رئيس بيلاروسيا لبوتين، إن عناصر «مجموعة فاغنر يطلبون الاتجاه غرباً، يطلبون منّي الإذن للذهاب في رحلة إلى وارسو، إلى جيشوف (في بولندا)»، مضيفا «لكن بالطبع، أنا أبقيهم في وسط بيلاروسيا، كما اتفقنا، ونحن نسيطر على ما يجري وعلى مزاجهم السيئ».